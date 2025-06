Mit Spannung wurde am gestrigen Montag Apples Keynote zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC erwartet. Wer sich dabei bahnbrechende Neuigkeiten erhoffte, wurde allerdings eher enttäuscht. Neue Geräte standen dieses Mal nicht im Vordergrund und auch in Sachen KI konnte kein Durchbruch verkündet werden. Dafür kündigte der Tech-Gigant für alle seine Betriebssysteme eine optische Frischzellenkur an.

