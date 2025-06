Die Aktie von Plug Power setzt auch am Dienstag die zu Wochenbeginn gestartete Aufholjagd fort. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es fast 15 Prozent nach oben, nachdem das Papier bereit am Montag im zweistelligen Prozentbereich zulegen konnte. Es beflügelt weiterhin die Aussicht auf ein großes Geschäft in Usbekistan.Neben Aktienkäufen durch Finanzchef Paul Middleton unterstützt die Aussicht auf ein vielversprechendes Großprojekt in Usbekistan die Aktie. Gemeinsam mit dem australischen Partner ...

