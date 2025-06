Die neue Funktion bietet sofortige Transparenz, um Missbrauch zu erkennen, Compliance durchzusetzen und den Datenschutz in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen zu verbessern.

Die kontinuierliche Erkennung, Klassifizierung und Überwachung von Daten bildet die Grundlage für ein effektives Data Security Posture Management (DSPM), vereinfacht die Compliance und meldet unbefugte Aktivitäten, die zu Datenlecks führen können.

Die integrierten GenAI-Tools und die zentralisierte Verwaltung von FAM optimieren die Audit-Berichterstellung, beschleunigen die Reaktion auf Bedrohungen und reduzieren die operative Komplexität über den gesamten Datenlebenszyklus eines Unternehmens hinweg.

Thales hat heute die Einführung von Thales File Activity Monitoring bekannt gegeben, einer leistungsstarken neuen Funktion der Thales CipherTrust Data Security Platform. Sie verschafft Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle über unstrukturierte Daten. Damit können Unternehmen Dateiaktivitäten in Echtzeit überwachen, Missbrauch erkennen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in ihrer gesamten Datenlandschaft sicherstellen. Als einziger Anbieter einer integrierten Plattform für die Absicherung strukturierter und unstrukturierter Daten bietet Thales umfassende Überwachungs- und Auditfunktionen für Datentypen, die bisher schwer zu verfolgen waren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610873333/de/

©Thales

In der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft von heute müssen Unternehmen strengere Kontrollen über den unbefugten Zugriff und Missbrauch unstrukturierter Daten einführen, die laut IDC 90 Prozent aller weltweiten Daten ausmachen. Mit File Activity Monitoring können Sicherheitsteams die Aktivitäten unstrukturierter Daten analysieren und überwachen, darunter das unerwartete Kopieren, Herunterladen und Teilen von Dateien wie E-Mails, Chat-Protokollen, Mediendateien und Anwendungsprotokollen, die sensible Daten enthalten können. Echtzeit-Warnmeldungen, Analysen und Verschlüsselungsverfolgung beschleunigen die Erkennung von Bedrohungen und schützen sensible Daten im gesamten Unternehmen. Dies reduziert Risiken, unterstützt die Einhaltung von Standards wie DSGVO, HIPAA und PCI DSS und stärkt die allgemeine Datensicherheit von Unternehmen.

"Der innovative Ansatz File Activity Monitoring von Thales bewältigt zentrale Herausforderungen wie das Auffinden von blinden Flecken in hybriden Umgebungen und bietet Echtzeit-Transparenz und intelligente Erkennung von Anomalien eine potenzielle Revolution für Teams, die mit Fehlalarmen überfordert sind. Durch die richtige Balance zwischen Tiefe und Einfachheit verspricht FAM, uns dabei zu helfen, das SOC ohne zusätzliche Komplexität zu stärken. Durch die engere SIEM-Integration kann es die Reaktion schärfen und Teams können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sind gespannt, wie sich FAM weiterentwickelt und unsere Datensicherheit verbessert", sagt Leila KUNTAR, Principal Information Security Engineer bei Amadeus.

"Da unstrukturierte Daten in verteilten Umgebungen rapide zunehmen, benötigen Unternehmen integriertere Methoden, um ihre sensibelsten Informationen zu verfolgen und zu schützen", sagt Todd Moore, Vice President of Data Security Products bei Thales."Mit File Activity Monitoring baut Thales seine Führungsposition in der Unternehmensdatensicherheit aus, indem es Echtzeit-Einblicke, intelligente Automatisierung und einheitliche Transparenz über eine einzige, leistungsstarke Plattform bietet."

Thales ist seit Jahrzehnten führend in der digitalen Sicherheit für strukturierte Datenbanken. Dank dieser umfassenden Expertise können Kunden nun auch beim Schutz unstrukturierter Daten auf die gewohnt erstklassige Erfahrung von Thales vertrauen.

File Activity Monitoring stärkt DSPM, indem es Sicherheitsteams Folgendes ermöglicht:

Das Entdecken, Klassifizieren, Beobachten und Kontrollieren sensibler Daten in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Ermittlung in Echtzeit, wo sich sensible Daten befinden, wer Zugriff darauf hat und ob sie ordnungsgemäß gesichert sind, sodass verdächtiges Verhalten wie unbefugtes Kopieren, Herunterladen oder Weitergeben erkannt werden kann

Umwandlung statischer Klassifizierungen durch Verhaltenskontexte in dynamische Risikoinformationen

Anwendung einer starken Verschlüsselung und anderer Abhilfemaßnahmen, darunter die schnelle Rekonstruktion von Vorfällen mit Audit-Protokollen im Falle einer Sicherheitsverletzung oder eines Verstoßes gegen Richtlinien sowie die Aktivierung einer starken Verschlüsselung, um kompromittierte oder gefährdete Daten zu schützen

Integrierte GenAI-Tools vereinfachen Audits, verbessern die Reaktionsfähigkeit und reduzieren die Komplexität

Um Compliance- und Sicherheitsvorgänge weiter zu vereinfachen, umfasst File Activity Monitoring einen generativen KI-gestützten Datensicherheitsassistenten. Dieser integrierte Chatbot hilft Teams bei der Abfrage von Audit-Daten, der Erstellung benutzerdefinierter Berichte und der Optimierung von Compliance-Workflows, wodurch IT- und Sicherheitsexperten entlastet werden und die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften vereinfacht wird.

"Da sich die Technologie rasant weiterentwickelt, müssen unsere Kontrollen flexibel genug sein, um Schritt zu halten, ohne die Komplexität zu erhöhen", erklärt Moore. "Automatisierung und Intelligenz helfen überlasteten Sicherheitsteams, ihre Abläufe zu skalieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit Tools wie unserem Chatbot können sie Fragen in natürlicher Sprache stellen und sofort umsetzbare Antworten erhalten, wodurch die Reaktionszeiten verkürzt und die betriebliche Effizienz verbessert werden."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber und Digitales. Das Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Cloud Protection Licensing Solutions Thales Group

Cybersecurity Solutions Thales Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610873333/de/

Contacts:

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com