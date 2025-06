LAS VEGAS, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance freut sich, bekannt zu geben, dass ihre drahtlose, IP-basierte Lichtsteuerungstechnologie der nächsten Generation, DALI+, bei den diesjährigen LightFair Innovation Awards 2025 gleich doppelt ausgezeichnet wurde.

Die renommierten Auszeichnungen wurden am 6. Mai im Las Vegas Convention Center verliehen und würdigen die innovativsten Entwicklungen in der Beleuchtungs- und Steuerungstechnologie. Aus insgesamt elf Preisträgern in verschiedenen Kategorien sowie vier herausragenden Gesamtgewinnern wurde DALI+ in folgenden Bereichen geehrt:

Kategoriepreis : Beste Steuerungstechnologie

: Beste Steuerungstechnologie Gesamtpreis: Design Excellence Award

Diese von führenden Experten der Licht- und Steuerungstechnologie verliehenen Auszeichnungen würdigen DALI+ als bahnbrechende Innovation, die moderne Beleuchtungssysteme mit erweiterter Funktionalität, hoher Skalierbarkeit und nahtloser Interoperabilität bereichert. Die Jury lobte die Technologie mit den Worten: "Dies ist ein großer Schritt nach vorn, der die Vorteile von DALI auf drahtlose Netzwerke ausweitet."

"Diese Auszeichnungen bestätigen unsere Vision eines intelligenteren, stärker vernetzten Beleuchtungsökosystems", erklärte Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance. "DALI+ überträgt das bewährte DALI-System auf drahtlose und IP-basierte Umgebungen - und das ohne Kompromisse bei Interoperabilität oder der Einhaltung internationaler Standards."

DALI+ basiert auf dem etablierten DALI-Protokoll und nutzt Thread als drahtlose Übertragungstechnologie. So entsteht eine standardisierte, robuste und bidirektionale Steuerungslösung - ideal für Funktionen wie fortschrittliches Dimmen, Diagnose sowie den sicheren Austausch von Betriebsdaten. DALI+ integriert drahtlose Steuerung in das bewährte DALI-Ökosystem und ermöglicht in Kombination mit DALI-2 nahtlose Hybridsysteme, die eine einfache und zuverlässige Integration in moderne Smart Buildings unterstützen.

Mit den beiden Auszeichnungen wird DALI+ als bedeutender Fortschritt in der Lichttechnologie anerkannt. Damit unterstreicht die DALI Alliance erneut ihre führende Position im Bereich intelligenter Gebäudesysteme.

Über die DALI Alliance

Die DALI Alliance - auch bekannt als Digital Illumination Interface Alliance

