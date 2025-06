Einführung der Business AI Suite, Hearst UK und Konecta signalisieren strategisches Wachstum

Uniphore, das Business AI Unternehmen, hat heute beschleunigte Expansion in Europa bekannt gegeben. Dank neuer Kunden, Partner, Produkteinführungen und Investitionen in die Organisation steigt das Engagement in dieser Region.

Diese Mitteilung fällt zusammen mit der Einführung der Uniphore Business AI Cloud, während des gestern stattgefundenen AI Leadership Summit in London. Dies ist eine exklusive Versammlung von Medien, Branchenführern und Kunden von Uniphore. Thema war die Zukunft der Agenten-KI in Europa. Zu den Teilnehmern gehörten Führungskräfte von ResultsCX, Konecta, KPMG sowie Rowan Curran, Principal Analyst bei Forrester. Er stellte dar, wie Unternehmen KI von isolierten Piloten zu unternehmenswichtigen Systemen ausbauen, die messbare Ergebnisse für Customer Experience, Marketing, Operationen und vieles mehr erbringen.

Eine für Europa konforme Plattform

Während die Anwendung von KI in Europa fortschreitet, stehen die europäischen CIOs und Line of Business Leaders zunehmend unter Druck, Lösungen zu entwickeln, die sich mit dem AI Act der EU in Einklang befinden. Uniphore's Business AI Cloud erfüllt diese Voraussetzungen dank einer eigenen, zusammensetzbaren und sicheren Plattform. Über diese können Unternehmen KI über Stimme, Video, Text, strukturierte und unstrukturierte Daten nutzen, ohne dabei gegen Datenschutzvorschriften zu verstoßen.

Generative KI wird in Europa voraussichtlich um 55 Prozent pro Jahr wachsen, bis 2028 wird mit Ausgaben in Höhe von mehr als $133 Milliarden gerechnet. CIOs müssen nun die Experimentierphase beenden und unternehmensfähige, umfassende KI-Lösungen bieten, die sicher und gesetzeskonform sind. Uniphore's Business AI Cloud ist genau für diese Voraussetzungen geeignet. Sie integriert KI in Workflows und erfüllt dabei alle Anforderungen an den Datenschutz und ethische Standards, die im EU AI Act und anderen Rahmenwerken festgelegt sind.

Herbst 2025: Uniphore Marketing AI CDP startet in EMEA

Uniphore wird seine Marketing AI CDP und Marketing Agents als Komponenten der Business AI Suite in diesem Herbst in Europa einführen. Die Lösungen wurden erstellt für Enterprise Marketers, die sich mit komplexen Datenschutzvorschriften und fragmentierten Kundendaten konfrontiert sehen. Sie ermöglichen Analysen und optimieren Marketing Workflows ohne den Transfer von Daten oder benutzerdefiniertes Engineering.

Zu den neuesten Kunden von Uniphore in der Region zählt der führende Medienkonzern Hearst UK. Er möchte KI nutzen, um das Marketing zu automatisieren und personalisieren.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Flexibilität und Zusammensetzbarkeit der Uniphore CDP," sagte Krishan Gandhi, Senior Director of Data Engineering Analytics bei Hearst UK. "Bei der Entwicklung unserer Strategie für Kundendaten werden wir sehen, wie Uniphore's Marketing Agents und komplette KI-Plattform uns dabei helfen, Zielgruppen zu aktivieren, Workflows zu optimieren und die Ergebnisse des Marketing zu steigern."

Die Uniphore Business AI Suite beinhaltet Marketing AI, eine CDP mit vorinstallierten Agenten, ausgerichtet auf Enterprise Marketers, einschließlich: dem Product Knowledge Agent (nun allgemein verfügbar). Dieser beantwortet Fragen der Nutzer in Echtzeit mithilfe von indexierten Produktinformationen; dem Platform Search Agent, der im Sommer 2025 auf den Markt kommt. Dieser ermöglicht semantische Suche über Zielgruppen, Attribute und Plattformkomponenten hinweg; und dem Audience Segmentation Agent, der auch ab diesem Sommer erhältlich ist. Mit diesem können Marketer aus Prompts in einfacher englischer Sprache Kohorten von Zielgruppen erstellen, wobei sowohl regel- aus auch ergebnisorientierte Logik zur Anwendung kommt. Mit diesen Agenten können Unternehmen die Nutzung ihrer eigenen Daten beschleunigen ohne dabei gegen DSGVO-Vorschriften zu verstoßen.

Partnerschaft mit Konecta treibt skalierte Transformation voran

Uniphore vertieft darüber hinaus seine Zusammenarbeit mit dem global führenden BPO-Unternehmen Konecta. Die strategische Partnerschaft besteht seit Ende 2023. Beide Unternehmen betreiben gemeinsam die KI-unterstützte Transformation von Kundencentern in Europa die Qualitätsüberwachung wird automatisiert, Echtzeitagenten geben Anleitungen und für Telekommunikations- und Finanzdienstleister ergeben sich messbare Ergebnisse.

"Gemeinsam mit Uniphore bauen wir eine Fabrik für KI-Agenten auf. So profitieren unsere Kunden von der schnellen Erstellung, Implementierung und Orchestrierung dieser Technologie," sagte Oscar Vergé, Chief AI Deployment Officer bei Konecta. "Dank des Agent Builder, der Orchestration Engine und dem Support sowohl für standardisierte als auch benutzerdefinierte Agenten können für die Kunden kritische Workflows über Agenten gesteuert werden angefangen beim Kundendienst bis hin zur Automatisierung des Backoffice. Das ist nicht nur Anwendung von KI, sondern eine wahre unternehmensweite Transformation."

Führungskräfte von Konecta saßen auf dem AI Leadership Summit in London gemeinsam mit Uniphore auf der Bühne, um die Dynamik der Transformation zu diskutieren und Erfahrungen mit der Enterprise KI auf Produktionsniveau auszutauschen.

Teams und Führungsmannschaft in EMEA werden ausgebaut

Uniphore hat seine Präsenz in der Region deutlich ausgebaut. Die Teams für Vertrieb, Engineering und Kundendienst wurden erweitert. Das Unternehmen unterhält nun eine Niederlassung in London und Büros in Valencia, Spanien. Weitere Büros sind für wichtige Märkte in EMEA geplant.

Um dieses Wachstum zu unterstützen, wurde Jeremy Keefe zum Vice President of Sales, EMEA ernannt. Er verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung als Führungskraft im Bereich Enterprise Software und wird die Expansion von Uniphore aktiv vorantreiben.

Über Uniphore

Uniphore ist das Business AI Unternehmen. Unsere unabhängige, zusammensetzbare und sichere KI-Plattform verbindet Unternehmensdaten, verfeinert KI-Modelle und ermöglicht die Implementierung von KI-Agenten im ganzen Unternehmen. Wir steigern die Produktivität von Mitarbeitern, beschleunigen das Wachstum von Unternehmen, machen Operationen smarter und verringern die Kosten. Uniphore betreut global mehr als 1.500 Unternehmen und ist unter den Deloitte Fast 500. Das Unternehmen verwirklicht die Versprechen der KI und transformiert Unternehmen.

Hier erfahren Sie mehr über Uniphore's Business AI Cloud und die Enterprise KI Lösungen:www.uniphore.com. Analysen, Updates und Thought Leadership finden Sie in unserem Blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610178187/de/

Contacts:

Mediakontakt:

Tim Harris

Director, Public Relations

tim.harris@uniphore.com