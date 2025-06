DJ US-ZOLL-BLOG/Lutnick: Gespräche zwischen USA und China "wirklich gut"

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Lutnick: Gespräche zwischen USA und China "wirklich gut"

Die Gespräche zwischen den USA und China zu Handelsfragen verlaufen "wirklich, wirklich gut", könnten sich aber auf einen dritten Tag ausdehnen, sagte der US-Handelsminister Howard Lutnick. "Wir arbeiten an allen möglichen Handelsfragen und ich denke, die Gespräche verlaufen wirklich, wirklich gut", sagte er Reportern. "Wir investieren sehr viel Zeit, Mühe und Energie. Jeder ist konzentriert." Er äußerte die Hoffnung, dass die Gespräche am Dienstagabend endeten, aber falls nötig, würden sie am Mittwoch einen dritten Tag fortgesetzt.

Lutnick: Handelsgespräche zwischen USA und China verlaufen "gut"

Die USA und China haben in London den zweiten Tag ihrer Gespräche begonnen, deren Ziel es ist, die Exportkontrollen zu lockern und die wachsenden Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt abzubauen. US-Handelsminister Howard Lutnick sagte, der Dialog verlaufe "gut". Lutnick erklärte gegenüber Reportern, beide Seiten hätten "gestern den ganzen Tag lang gesprochen und werden auch heute den ganzen Tag lang sprechen".

June 10, 2025 15:32 ET (19:32 GMT)

