Die Zukunft der Cybersicherheit wird durch den Kampf von KI gegen KI geprägt sein, und Horizon3.ai übernimmt dabei eine Vorreiterrolle

Horizon3.ai, das Unternehmen hinter der autonomen Sicherheitsplattform NodeZero®, gab heute eine Serie-D-Finanzierungsrunde bekannt, in der 100 Millionen US-Dollar unter der Führung von NEA und unter Beteiligung von SignalFire, Craft Ventures und 9Yards Capital aufgebracht wurden. Im Rahmen dieser Investition wird Lila Tretikov, Partnerin und Head of AI Strategy bei NEA und ehemalige stellvertretende CTO von Microsoft, dem Board of Directors von Horizon3.ai beitreten.

"Wir haben im Laufe der letzten vier Jahre bewiesen, dass der Einsatz von KI für Hackerangriffe auf Unternehmen nicht mehr dem Bereich der Science-Fiction entspringt, sondern Realität geworden ist und messbare Ergebnisse in großem Maßstab liefert. Inzwischen nutzen über 3.000 Unternehmen weltweit NodeZero für die Durchführung von Penetrationstests. Wir erzielen ein jährliches ARR-Wachstum von über 100 und entsprechen nun der Rule of 40. Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur wachsen, sondern effizient wachsen", so Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3.ai. "Diese Finanzierungsrunde markiert den Beginn des nächsten Kapitels unserer Mission, führend im Bereich der autonomen Sicherheit zu sein."

"Sicherheitsteams möchten nicht mehr CVEs, Fehlalarmen und Compliance-Checklisten nachgehen. Sie wollen sich mit den wirklich wichtigen Problemen befassen, deren Lösung verifizieren und pünktlich Feierabend machen", so Antani. "Der herausforderndste Teil der Arbeit eines CIOs ist die Entscheidung, was nicht behoben werden muss. Die zweitgrößte Herausforderung ist es, dem Board gegenüber nachzuweisen, dass die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu einer sinnvollen Risikominderung beitragen. NodeZero spielt eine entscheidende Rolle bei der langfristigen Reduzierung Ihrer Bedrohungslage."

Ein potenzieller Markt mit einem Gesamtvolumen von 80 Milliarden US-Dollar: Autonome Sicherheit

Der Markt für Cybersicherheit befindet sich derzeit im Umbruch. NodeZero konnte innerhalb von nur vier Minuten ohne menschliches Zutun eine Bank kompromittieren und agierte damit wesentlich schneller als das Sicherheitsteam der Bank mit seinen hochmodernen Tools reagieren konnte. Angreifer setzen KI in ähnlicher Weise ein, um die Ausgereiftheit, Komplexität, Geschwindigkeit und den Umfang ihrer Angriffe exponentiell zu steigern. Das Konzept von Horizon3.ai ist daher einleuchtend: Die Zukunft der Cybersicherheit wird dadurch geprägt sein, dass Algorithmen gegen Algorithmen kämpfen, und das mit maschineller Geschwindigkeit. Menschen werden nur noch in Ausnahmefällen eingreifen. Dies erfordert eine grundlegende Überarbeitung aller Komponenten der Cybersicherheitsarchitektur. Und um dies effektiv durchzuführen, wird ein tiefgreifendes Verständnis der Vorgehensweisen von Angreifern sowie ein KI-System benötigt, das offensive Erkenntnisse zur Verbesserung der Verteidigung nutzen kann. Horizon3.ai nimmt bei dieser Transformation eine führende Rolle ein.

"Horizon3.ai konnte bereits verwirklichen, was andere erst beginnen, sich vorzustellen. NodeZero ist ein vollständig autonomes Sicherheitssystem, das in Live-Produktionsumgebungen zum Einsatz kommt, wo es reale Angriffe ausführt, reale Risiken aufdeckt und reale Ergebnisse liefert", so Antani.

NodeZero stützt sich auf bestärkendes Lernen, Graph Reasoning und KI. Anstatt Gegner zu simulieren, denkt und handelt es wie einer. Jeder von NodeZero durchgeführte Cyberangriff auf Produktionssysteme sammelt Trainingsdaten, die zur Verbesserung der Algorithmen herangezogen werden. Auf diese Weise wird ein Datenvorteil erzielt, den keine andere Plattform bieten kann. Dies wurde die Grundlage für die nächste Ära der Cybersicherheit geschaffen, in der KI nicht nur Risiken aufdeckt, sondern auch kontinuierlich die Abwehrmaßnahmen verbessert. Horizon3.ai rennt nicht der Zukunft hinterher es gestaltet sie aktiv.

Einsatz der Mittel: Schneller in die Zukunft

Mit dieser Finanzierung wird Horizon3 drei strategische Bereiche vorantreiben:

Skalierung durch Partner Verdopplung des Partner-Ökosystems, um der steigenden Nachfrage in Amerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden.

Verdopplung des Partner-Ökosystems, um der steigenden Nachfrage in Amerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden. Produktinnovation Erweiterung des Angebots in den Bereichen Webanwendungs-Pentesting, Schwachstellenmanagement und präzise Abwehr, wo NodeZero die gefundenen Schwachstellen beheben und die Abwehrtools optimieren kann.

Erweiterung des Angebots in den Bereichen Webanwendungs-Pentesting, Schwachstellenmanagement und präzise Abwehr, wo NodeZero die gefundenen Schwachstellen beheben und die Abwehrtools optimieren kann. Eroberung des Bundesmarktes Skalierung des Erfolgs mit der Defense Industrial Base durch das Continuous Autonomous Pentesting (CAPT)-Programm der NSA, Beschleunigung der FedRAMP High-Nutzung und Expansion in geheime und streng geheime Aufgabenbereiche, um die kritischsten Systeme des Landes zu schützen.

"Ein Grund für uns, auf Horizon3.ai zu setzen, ist ihre klare Mission und die Geschwindigkeit, mit der sie diese umsetzen", so Aaron Jacobson, Partner bei NEA. "Sie definieren die neue Sicherheitskategorie der autonomen Sicherheit und sind bereits heute die erste Wahl für Red Teams und Blue Teams. Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde anzuführen und das Unternehmen bei seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

"Snehal und das Team von Horizon3.ai gehen eines der größten Probleme der Cybersicherheit an: die Automatisierung beider Seiten, um maximale Verteidigungsfähigkeit gegen automatisierte und KI-gesteuerte Angriffe zu gewährleisten", sagte Lila Tretikov, Partnerin und Head of AI Strategy bei NEA. "Ihre Kunden sind begeistert von NodeZero, und das Team hat unter Beweis gestellt, dass es hervorragende Arbeit bei groß angelegten Projekten leistet. Das ist der Grund, warum Horizon3.ai den Bereich Sicherheit revolutioniert. Ich freue mich darauf, dem Board beizutreten und dieses nächste Kapitel mitzugestalten."

Die Auswirkungen zeigen sich sofort und sind messbar. Bei einem kürzlich durchgeführten Penetrationstest verschaffte sich NodeZero über einen Drittanbieter Zugriff auf sensible Entwurfsdaten eines US-Flugzeugträgers. An dem Penetrationstest waren keine Menschen beteiligt. Die Plattform kompromittierte das Netzwerk autonom, verschaffte sich Zugriff auf sensible Daten und zeigte den Sicherheitsverantwortlichen anschließend genau auf, welche Maßnahmen zur Verhinderung einer Sicherheitsverletzung erforderlich sind.

"Mein ehemaliger Chef sagte immer: 'Sagen Sie mir nicht, wir seien sicher. Beweisen Sie es mir, beweisen Sie es mir dann morgen wieder und auch nächste Woche, denn unsere Umgebung verändert sich ständig und der Feind bleibt niemals untätig'" so Antani.

Weitere Informationen zu NodeZero erhalten Sie unter www.horizon3.ai.

Über Horizon3.ai

Horizon3.ai ist Marktführer im Bereich autonome Sicherheit. Unsere Plattform NodeZero identifiziert kontinuierlich reale Angriffspunkte und macht sich diese zunutze, damit Verteidiger kritische Schwachstellen beheben und die Sicherheit ihrer Systeme nachweisen können. Horizon3.ai wurde von ehemaligen Cyberexperten der US-Spezialeinheiten sowie führenden Sicherheitsexperten aus der Unternehmenswelt gegründet und genießt das Vertrauen von über 3.000 Organisationen weltweit, darunter Fortune-500-Unternehmen und nationale Verteidigungspartner.

