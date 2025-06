Toronto (ots/PRNewswire) -- Reflexivity Research, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, ist eine Partnerschaft mit Beluga eingegangen, einer führenden Plattform, die Kryptowährungen einfach und verständlich macht.- Die Partnerschaft wird die gemeinsame Geschäftsentwicklung vorantreiben, die Vertriebsreichweite erweitern und Token-Foundations und Projekten im gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte gemeinsame Forschungs- und strategische Beratungsdienstleistungen anbieten.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzdienstleistung (Decentralized Finance, "DeFi") schlägt, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Reflexivity Research LLC ("Reflexivity Research"), ein führendes Krypto-Forschungsunternehmen, eine strategische Partnerschaft mit Beluga eingegangen ist, einer führenden Plattform, die Kryptowährungen einfach und verständlich macht. Diese Zusammenarbeit soll die gemeinsame Geschäftsentwicklung beschleunigen, die Vertriebsreichweite verbessern und umfassende Forschungsdienstleistungen sowohl für den Einzelhandel als auch für institutionelle Kunden bereitstellen.Die Partnerschaft formalisiert eine Vereinbarung über gemeinsames Marketing und gegenseitige Empfehlungen zwischen Reflexivity Research und Beluga, wobei beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken nutzen, um ihren Kundenstamm zu erweitern. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Reflexivity Research und Beluga:- die Verbreitung von Forschungsergebnissen durch gemeinsame Inhalte und plattformübergreifende Werbung ausweiten- ihre Empfehlungsnetzwerke und Kundenakquisitionsbemühungen verstärken- Gemeinsame Forschungsprojekte und strategische Beratung für Token-Foundations prüfen"Reflexivity Research ist einer der renommiertesten Namen im Bereich On-Chain-Forschung und -Analyse", erklärte Sonny Singh, Geschäftsführer von Beluga. "Durch die Kombination unserer Fähigkeiten im Bereich Storytelling und Vertrieb mit ihren Erkenntnissen können wir dazu beitragen, hochwertige Krypto-Research-Ergebnisse einem viel breiteren Publikum zugänglich zu machen.""Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Beluga-Team, um die Position von Reflexivity Research als führender Forschungsanbieter im Bereich digitale Vermögenswerte weiter zu stärken", erklärte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Durch die Zusammenarbeit mit einem einflussreichen Marketingpartner wie Beluga erweitern wir unsere Präsenz sowohl im institutionellen als auch im Privatkundenbereich und stärken gleichzeitig unser Wertversprechen gegenüber Protokollen, Stiftungen und Investoren."Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Meilenstein im Engagement von DeFi Technologies dar, durch strategische Tochtergesellschaften und Partnerschaften ein robustes Ökosystem für digitale Vermögenswerte aufzubauen.Informationen zu Beluga Beluga ist eine führende Krypto-Intelligence-Plattform, die entwickelt wurde, um Privatanwendern und Investoren dabei zu helfen, sich in der Welt der digitalen Vermögenswerte sicher zurechtzufinden. Beluga, auch bekannt als "NerdWallet für Kryptowährungen", vereinfacht die komplexe Welt der Blockchain, DeFi und digitalen Vermögenswerte durch unvoreingenommene Produktvergleiche, ausgewählte Markteinblicke, informative Inhalte und Echtzeitdaten. Beluga ermöglicht es Millionen von Nutzern, die besten Wallets, Börsen und Tools im Web3 zu entdecken. Die Top-50-Liste von Beluga hat sich zur führenden Website entwickelt, um sich über die besten neu eingeführten Token zu informieren. Ob Sie neu auf sind oder ein wachsendes Portfolio verwalten: Beluga ist Ihr zuverlässiger Ratgeber für kluge Entscheidungen in der dezentralen Welt. Zu den Investoren von Beluga gehören einige der größten Namen im Bereich Krypto und Fintech. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://heybeluga.com/Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/Analysten-Coverage zu DeFi Technologies Eine vollständige Liste der Analysten-Coverage zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Beluga und Reflexivity Research, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. 