Beste Memecoins, welche noch vor dem größten Hype und FOMO stehen

Zu den wichtigsten Antriebskräften von Memetoken zählen der Hype und das FOMO. Genau dafür wollen einige der besten Memecoins mithilfe ihrer nützlichen Geschäftsmodelle sorgen, welche nicht nur für eine spekulative, sondern ebenso eine natürliche Nachfrage sowie einen der führenden Plätze des Sektors sorgen könnten. Entdecken Sie sie jetzt in diesem Artikel.

Beste Memecoins Platz 1: BTC Bull Token

Zu den besten Memecoins zählt auf jeden Fall der BTC Bull Token, da er auch an die laut Marktkapitalisierung und somit der Einschätzung der Investoren beste Kryptowährung gebunden wurde. Damit positioniert er sich als eine Art Bitcoin-Treasury-Memecoin, womit er als Pionier ebenso besonders stark von dem Hype um die Treasury-Projekte profitieren kann, wobei meist die Innovatoren von der Krypto-Community am höchsten bewertet werden.

Der BTC Bull Token setzt als Treasury-Memecoin noch einen weiteren neuen Standard, da es somit der erste Memetoken ist, welcher sich an der Technologie der Stablecoins orientiert. Somit kann mithilfe einer höheren Korrelation zu BTC dessen Solidität sowie das enorme Steigerungspotenzial und die ansteckende Viralität der Memecoins genutzt werden. Ebenso sind es zusätzliche Belohnungen für eine besonders hohe Attraktivität.

Als erster Bitcoin-Treasury-Memecoin zahlt er seinen Tokeninhaber bei verschiedenen Bitcoin-Rekorden echte Bitcoins als Belohnungen. Ebenso profitieren die Investoren von den Burnings, die regelmäßig den $BTCBULL-Coin vernichten, um deren Wert zu steigern. Ersteres Verfahren wird bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD aktiviert und Zweiteres ab 125.000 USD, womit der Memecoin gegenüber anderen langfristig seine Attraktivität beibehalten kann.

Deswegen hat sich der Vorverkauf des BTC Bull Token mit einer Finanzierungssumme von 7,04 Mio. USD ansehnlich entwickelt. Interessierten steht einer der besten Memecoins nur noch für weniger als 20 Tage über den Presale vor der Markteinführung zur Verfügung. Daher dürfte das FOMO weiter zunehmen, sodass ein vorzeitiger Ausverkauf möglich ist. Zudem werden die Anleger von den schrittweise steigenden Preisen des Presales und der Rendite von 58 % angetrieben.

Beste Memecoins Platz 2: Snorter

Ebenfalls zu den besten Memecoins gehört Snorter, weil es sich um den schnellsten und günstigsten Handelsroboter für die Solana-Blockchain handelt. Da diese die meiste Aktivität verzeichnet, kann auch der praktische Telegram-Bot von dieser Tatsache profitieren. Zudem stellt er seine Wettbewerber in den Schatten, sodass es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis die Krypto-Community von den jetzigen Anbietern zur besseren Wahl wechselt.

So können die Inhaber eines der besten Memecoins durch das Halten des $SNORT-Coins die Handelsgebühren auf 0,85 % verringern, während es bei der Konkurrenz 1 % sind. Dies macht sich insbesondere langfristig deutlich stärker bemerkbar, da dann noch der Zinseszinseffekt hinzukommt, welcher bei Kryptowährungen stark zu Gewicht tragen kann. Aber auch die schnellere Reaktionszeit ermöglicht im volatilen Markt höhere Gewinne.

Allerdings sind die Anwender der Snorter Bots nicht nur auf die Blockchain von Solana beschränkt. Stattdessen handelt es sich um einen Multi-Chain-Handelsroboter für Kryptowährungen. Da diese und primär die KI-Handelsroboter ein so hohes jährliches Wachstum prognostiziert wird, könnte auch Snorter von diesem Umstand profitieren, was sich bereits an dem Erfolg von weniger fortschrittlichen Konkurrenten erkennen lässt.

Snorter verhilft den Anlegern mit fortschrittlichen Trading-Tools mehr aus ihren Investments herauszuholen. Unter anderem lassen sich mit dem Sniper die Coins sofort nach der ersten Listung kaufen, betrügerische Token herausfiltern, Verluste begrenzen und vieles mehr. Daher hat das ICO schon 665.593 USD angezogen. Viele wollen auch einen Anteil der hohen Staking-Zinsen, die derzeit noch bei 479 % pro Jahr liegen.

Beste Memecoins Platz 3: Solaxy

An der Schnittstelle zwischen Solana-Skalierungslösung und Memetoken positioniert sich Solaxy. Als einer der besten Memecoins macht er sich das etwas degenerierte und amateurhafte Image des Sektors erfolgreich zunutze, wie auch Litecoin sich einst auf X zeitweise als Memecoin ausgab, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erhalten. Zudem ist es aufgrund Solanas hoher Dominanz und ihres Erfolges aufgrund der Memetoken passend gewählt.

Allerdings kann der erste Anschein eines der besten Memecoins trügen. Denn unter der Oberfläche befinden sich kontinuierliche Entwicklung des Ökosystems. Dieses soll Solana größte Adoptionshindernisse wie die abgebrochenen und verspäteten Transaktionen sowie die Totalausfälle aufgrund der hohen Nachfrage für immer beenden. Dafür wird eine zweite Solana-Engine wie eine Art Blitzableiter verwendet, welcher die Überlastung abfangen kann.

Das Team hat das Testnetz, den Block-Explorer und die Bridge gestartet. Somit ist ersichtlich, dass die erste Solana-Layer-2 nicht etwa nur eine kühne Vision, sondern ein bereits existierendes Produkt ist. Bald soll das Ökosystem noch durch zahlreiche weitere Anwendungen und Angebote ergänzt werden. Dies sind etwa eine dezentrale Börse und ein eigenes Launchpad, um auf diese Weise für Aktivität, Nachfrage und steigende Kurs zu sorgen.

Solaxy konnte schnell eine große Anzahl von Investoren überzeugen und eine beeindruckende Finanzierungssumme von 46,71 Mio. USD erzielen. Sollte sich die Listung ähnlich erfolgreich entwickeln und der Coin Marktkapitalisierungen wie die führenden Ethereum-Layer-2s von mehr als 1 Mrd. USD erzielen, könnten die letzten 5 Tage des $SOLX-Vorverkaufs mit Staking-Zinsen von 87 % nun eine hervorragende Gelegenheit darstellen.

Beste Memecoins Platz 4: Bitcoin Hyper

Neben Solana gibt es weitere Blockchains, für welche die Skalierung wichtig ist. Insbesondere Bitcoin kann mit seinen gerade einmal 7 Transaktionen pro Sekunde, einer Latenz von mehreren Minuten, keiner Smart-Contract-Funktionalität und hohen Gebühren ein Upgrade vertragen. Aus diesem Grunde wurde mit Bitcoin Hyper einer der besten Memecoins gestartet, um Bitcoins höchste Marktkapitalisierung für die Expansion von DeFi, KI, GameFi und mehr zu nutzen.

Dank der Verwendung der SVM (Solana Virtual Machine), kann das Netzwerk somit nicht nur die Interoperabilität zu Solana steigern. Stattdessen kann auch von den mehr als 1,2 Mio. TPS und bald einer Latenz von 100 ms sowie niedrigen Gebühren für profitiert werden. Zudem werden endlich anspruchsvolle Anwendungen für unterschiedlichste Sektoren ermöglicht, welche das Wachstum des Bitcoin-Ökosystems antreiben können.

Durch die Steigerung der Interoperabilität kann zudem die Adoption auf der Bitcoin-Sidechain gefördert werden. Für diesen Zwecke soll einer der besten Memecoins auch ein Software Developer Kit bereitstellen, mit dem auch Dritte auf der Chain ihre Entwicklungen veröffentlichen können. Auf diese Weise lässt sich das Ökosystem deutlich schneller und günstiger skalieren, während es gleichzeitig das Angebot diversifiziert, was Risiken streut und Chancen vermehrt.

Die Vision von Bitcoin Hyper hat schnell eine große Anzahl von Bitcoin-Maximalisten begeistert und auf diese Weise in wenigen Tagen Finanzmittel von mehr als 1 Mio. USD eingenommen. Denn mit einem der besten Memecoins könnte Bitcoin seine Markstellung zementieren und zu einer vollwertigen Web3-Chain werden. Nur noch für weniger als 2 Stunden können die Coins für 0,011825 USD und mit dynamischen Staking-Zinsen von derzeit 713 % gekauft werden.

