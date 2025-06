Die Ernennung unterstreicht das Engagement für den Ausbau des unkomplizierten, partnerorientierten Ansatzes von Hana im Bereich RFID-Inlay-Design und -Fertigung.

Hana Technologies, Inc. (Hana RFID), ein weltweit führender Anbieter von RAIN-RFID-Inlays und integrierbaren Tags, gibt die Ernennung von Sipi Savolainen zum neuen Sales Director Europe Middle East bekannt. Savolainens vorrangiges Ziel ist es, das Geschäftswachstum im Einzelhandel und darüber hinaus voranzutreiben und den Ruf von Hana als zuverlässiger Partner für RFID-Branchenpartner, darunter Etikettenverarbeiter, Dienstleistungsunternehmen und Systemintegratoren, zu festigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610770364/de/

Sipi Savolainen joins Hana RFID as its new Sales Director Europe Middle East to Accelerate Regional Growth and improve customer satisfaction.

Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung verfügt Savolainen über umfangreiches Fachwissen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Early Adopters und etablierten Marken auf ihrem Weg zu langfristigem Erfolg und beim Aufbau einer Präsenz in aufstrebenden Märkten. Seine berufliche Laufbahn umfasst wichtige Positionen in den Bereichen Vertrieb, technischer Support und Kundendienst, unter anderem bei UPM RFID, wo er maßgeblich an der Entwicklung von Servicestandards, der Förderung des Wachstums und der Stärkung der Beziehungen zu langjährigen Kunden beteiligt war.

Die Expansion von Hana RFID in Europa und den Nahen Osten unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Position als weltweit führender Anbieter von RFID-Inlays für den Einzelhandel, die Lieferkette und darüber hinaus zu festigen. Mit innovativen und kreativen Designs, globalen Produktionskapazitäten und einem branchenführenden Engagement für den Erfolg seiner Kunden möchte das Unternehmen seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner nutzen, die Integrität der Vertriebskanäle respektieren und gleichzeitig eine Untergrabung der Kundenbeziehungen durch eine Direktvertriebsstrategie vermeiden. Das Unternehmen hat sich der Lieferung erstklassiger Inlay-Produkte gemäß den ARC-QMS-Qualitätsstandards verschrieben und beliefert täglich Partner wie Walmart, Macy's, Dillards und Dick's.

"Wir freuen uns sehr, Sipi im Hana RFID-Team willkommen zu heißen", erklärte Mike Hetrick, Senior Vice President of Sales and Marketing bei Hana RFID. "Sein Engagement für transparente Kommunikation, seine fundierten Kenntnisse der globalen Einzelhandelslandschaft und sein kundenorientierter Service passen perfekt zu unseren Unternehmenswerten und -zielen. Wir sind überzeugt, dass er dank seiner lokalen Präsenz ein bedeutendes regionales Wachstum erzielen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit verbessern wird."

Savolainen, der für seinen praxisorientierten Ansatz bekannt ist, ist überzeugt, dass Europa und der Nahe Osten erhebliche Chancen bieten, um an Boden zu gewinnen. "Dies sind zwar reife Märkte, aber ich bin überzeugt, dass sie ein enormes Wachstumspotenzial aufweisen", erklärte Savolainen. "Ich freue mich darauf, das Unternehmen neuen Kunden vorzustellen und dabei mein Netzwerk zu nutzen, um starke Beziehungen aufzubauen. Wir sind hervorragend aufgestellt, um die neue Nachfrage nach fortschrittlicher RFID-Technologie zu bedienen."

Hana RFID ist bekannt für sein leistungsstarkes Inlay-Design und seine Fertigung, was durch die ARC-Qualitätszertifizierung und erfahrene Mitarbeiter bestätigt wird. Die Verpflichtung von Herrn Savolainen unterstreicht das anhaltende Engagement von Hana, Konverter, Systemintegratoren und globale Marken mit außergewöhnlichem Service und präzisionsgefertigten RFID-Lösungen zu versorgen.

Über Hana

Hana Technologies, Inc. (Hana RFID) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Fertigungs- und Technologielösungen mit Schwerpunkt auf RFID. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung und Herstellung von ARC-zertifizierten RFID-Inlays und einbettbaren (Reifen-)Tags. Hana wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solon, Ohio, USA. Das Unternehmen ist stolzes Mitglied der HANA Microelectronics Group. www.hanarfid.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610770364/de/

Contacts:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Val Peters, VP of Marketing, unter vpeters@hanarfid.com oder +1 330 222 6006.