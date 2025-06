Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Neue Innovationen sorgen für vertrauenswürdige, durchgängige Transparenz in hybriden Datenumgebungen und erschließen den einzigartigen Wert von Geodaten für KI und AnalysenPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute eine Reihe von Weiterentwicklungen der Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) an mit neuen Funktionen zur Verbesserung von Datenqualität, Beobachtbarkeit, Governance und Location Intelligence. Die neuesten Erweiterungen, welche auf dem Trust '25 Data Integrity Summit (https://www.precisely.com/trust25/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) des Unternehmens vorgestellt wurden, ermöglichen Unternehmen den Aufbau einer grundlegenden Datenumgebung, die für die Skalierung von KI und Analysen, die Transparenz über hybride Datenökosysteme hinweg sowie die Einbettung vertrauenswürdiger Daten in Workflows für eine sichere Entscheidungsfindung erforderlich ist."Unsere Partnerschaft mit Precisely ermöglicht es uns, die Transparenz und Zuverlässigkeit unserer Datenbestände zu stärken", sagt Malte Polley, Teamleiter Data Analytics & AI bei MRH Trowe, einem der größten unabhängigen Versicherungsmakler in Deutschland. "Durch die Integration fortschrittlicher Datenermittlungs- und Qualitätsregeln können wir die Vertrauenswürdigkeit kritischer Datensätze zuverlässig bewerten und sicherstellen, dass Daten mit hoher Integrität in unsere Betriebsabläufe und Entscheidungsprozesse eingebettet sind. Mit Precisely haben wir uns mit einem sehr innovativen Partner zusammengetan, der auf unser Feedback hört und ein großes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden zeigt."KI-gestützte Datenqualität und -wiederherstellung im großen MaßstabViele Unternehmen kämpfen nach wie vor mit manuellen, fehleranfälligen Prozessen zur Verwaltung von Datenqualitätsproblemen - vor allem, wenn sie skalieren, um neue KI- und Analyseanforderungen zu unterstützen. Die Data Integrity Suite erweitert den Data Quality Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-quality?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) um mehr Intelligenz, Skalierbarkeit und Flexibilität, einschließlich folgender Optionen:- Erstellen von Single-Entity-Ansichten mit KI-gestütztem Abgleich und Zusammenführung- Unterstützung der On-Premises Verarbeitung für die Datenresidenz und Compliance-Anforderungen- Verbesserung der Leistung mit Pushdown-Optimierung und metadatengesteuerten Pipelines- Verbesserung der Effizienz durch wiederverwendbare Regeln in Datenqualitäts-PipelinesIntelligente Entdeckung und Beobachtbarkeit über den gesamten Lebenszyklus von DatenOhne klare Beobachtbarkeit und Abstammung haben Unternehmen keinen Einblick in Datenqualitätsprobleme, insbesondere in hybriden Umgebungen. Die Data Integrity Suite erweitert nun die Sichtbarkeit des Datenflusses - sie reduziert Datenausfallzeiten, beschleunigt die Ursachenanalyse und stellt den Zustand der Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicher, einschließlich der folgenden Faktoren:- Erkennen, Bewerten und Beurteilen von Daten, um die Vertrauenswürdigkeit zu verstehen- Beobachtung von Daten vor Ort und in der Cloud, um Anomalien proaktiv zu erkennen- Verbesserte Metadaten und Latenzmetriken für Replikationspipelines, um Probleme schnell zu beheben- Anzeige der Datenabfolge über Replikationsströme hinweg, wenn Daten von der Quelle zum Ziel übertragen werdenKI mit realem KontextKI-Modelle und Analyseinitiativen greifen oft zu kurz, wenn kein standortbezogener Kontext vorhanden ist, der die Dynamik der realen Welt widerspiegelt, verwertbare Informationen liefert und die Relevanz der Ergebnisse erhöht. Die neuesten Erweiterungen schließen diese kritische Lücke, indem sie erweiterte standortbezogene Intelligenz und Anreicherungsdienste direkt in operative und analytische Workflows einbetten.Zu den wichtigsten Aktualisierungen zählen folgende Optionen:- Erkunden von Precisely-Datenprodukten nach Standort und Anreicherung von Daten in großem Umfang mit der Data Graph API, die räumliche Analysen und Stapelverarbeitung unterstützt- Schnelle, flexible Suche mit der neuen Address Proximity Search API, um nahegelegene Merkmale für einen ausgewählten Standort zu identifizieren - einschließlich Restaurants, Geschäfte, Geldautomaten und andere Orte von Interesse- Einfache Erstellung standortbezogener KI-Anwendungen mit APIs für die Verwaltung von Standortdaten, räumliche Analysen und kartografische VisualisierungenMit leistungsstarken neuen Funktionen für Datenqualität, Beobachtbarkeit, Abstammung, Standortintelligenz und Anreicherung ermöglicht die Precisely Data Integrity Suite Unternehmen, KI-fähige Daten zu erstellen und sie mit dem realen Kontext zu aktivieren, der für KI-Anwendungen der nächsten Generation erforderlich ist.Verbesserte Datenverwaltung und breitere Akzeptanz in globalen TeamsZu den Weiterentwicklungen der Data Integrity Foundation (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-integrity-foundation?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) gehören neue Automatisierungsfunktionen wie Bulk-Asset-Loader und KI-generierte Business-Asset-Beschreibungen sowie zusätzliche Sprachunterstützung in Spanisch, Deutsch und Französisch. Diese Erweiterungen verbessern die Akzeptanz und die Zusammenarbeit zwischen geschäftlichen und technischen Anwendern, um Initiativen für vertrauenswürdige Daten effizienter und effektiver zu gestalten."Es besteht kein Zweifel, dass vertrauenswürdige Daten der Eckpfeiler jeder erfolgreichen KI-, Analyse- und Geschäftsumwandlungsinitiative sind", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Mit diesen neuesten Erweiterungen geben wir unseren Kunden eine intelligente, kohärente und benutzerfreundliche Datenumgebung an die Hand, mit der sie ihre Unternehmen voranbringen und größere Effizienz und Wachstumschancen finden, die sie auf ihrem Weg zur Datenintegrität voranbringen."Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/accelerate-ai-and-analytics-with-4-new-enhancements-in-precisely-data-integrity-suite/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release%22%20\%20%22_blank) mehr über die neuesten Innovationen in der Precisely Data Integrity Suite oder besuchen Sie die virtuelle Trust '25 (https://www.precisely.com/trust25?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) für weitere Einblicke und exklusive Demos - live oder on demand.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5364036/Precisely_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-liefert-ki-gestutzte-datenqualitat-in-der-data-integrity-suite-302478291.htmlPressekontakt:Emma Forrest,press@precisely.comOriginal-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/6052650