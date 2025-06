Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Neue Funktionen ermöglichen es Unternehmen, personalisierte, gesetzeskonforme Kommunikation in großem Umfang bereitzustellen - gestützt auf KI und vertrauenswürdige DatenPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release%22%20\%20%22_blank), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute die Einführung leistungsstarker KI-gesteuerter Funktionen in seinem EngageOne-Portfolio für die Kundenkommunikation (https://www.precisely.com/solution/customer-engagement-solutions?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) an. Die neuesten Entwicklungen wurden entwickelt, um die Kundenansprache zu verbessern und die Modernisierung der Kommunikation für Unternehmen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation und anderen stark regulierten Sektoren zu optimieren.Da die digitale Transformation die Erwartungen der Kunden verändert, ist der Bedarf an effizienter, personalisierter und gesetzeskonformer Kommunikation wichtiger denn je. Precisely erfüllt diese Anforderungen durch die Integration praktischer, ergebnisorientierter KI in seine Lösungen für die Kundenkommunikation und hilft Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.Die leistungsstarken KI-Funktionen umfassen:- KI Text-to-Speech: Personalisierte interaktive Videos, die jeden Kunden ansprechen Unternehmen können jedes beliebige Dokument oder Skript mit Hilfe von über 130 KI-generierten Stimmen in mehr als 30 Sprachen in natürliche, ansprechende Voiceovers umwandeln. Diese natürlich klingenden Voiceovers können verwendet werden, um leistungsstarke personalisierte Videos für das Onboarding zu entwickeln, komplexe Richtlinienänderungen zu erklären oder Kunden durch wichtige Mitteilungen zu führen.- Konversationsfähige KI-Chatbots: Kundenfragen schneller lösen mit Natural Language Processing (NLP) Precisely bietet fortschrittliche Chatbots mit Natural Language Processing (NLP), die die Absicht hinter Kundenanfragen oder -ausdrücken verstehen und in ansprechender, dialogorientierter Sprache antworten. Dies hilft Unternehmen, die Lösungsraten zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Arbeitslast im Contact Center zu reduzieren.- Intelligente Übergabe zu Live-Agenten: KI, die weiß, wann sie übergeben werden muss Wenn ein Chatbot die Frustration eines Kunden feststellt oder eine Anfrage mit hoher Priorität identifiziert, übergibt er das Gespräch nahtlos an einen Live-Agenten. Diese intelligente Übergabe enthält automatisch wichtige Interaktionsdetails, um einen reibungslosen und effizienten Übergang zu gewährleisten, die Zeit bis zur Lösung zu minimieren und die Ergebnisse zu verbessern.Vertrauenswürdige KI-Funktionen, die sich an realen Kundenbedürfnissen orientierenPrecisely hat zwei zweckbestimmte KI-Lösungen entwickelt, die arbeitsintensive Aufgaben automatisieren und es den Teams ermöglichen, ihre Zeit und Energie auf höherwertige, strategische Aufgaben zu lenken.- KI-gestützte Vorlagenmigration: Beschleunigen Sie den Übergang von alten zu modernen Plattformen Unternehmen, die auf das Precisely EngageOne-Portfolio umsteigen, können schon bald von der KI-gestützten Vorlagen- und Inhaltsmigration profitieren und gleichzeitig die Relevanz älterer Kommunikationsmittel validieren. Diese Funktion extrahiert auf intelligente Weise Kommunikationslayouts, Datenfelder und Geschäftsregeln und wandelt sie in moderne, omnichannel-fähige Assets um - was die Migrationszeit und -kosten erheblich reduziert.- KI-Kontextuelle Suche: Sofortige Erschließung von Inhalten mit Abfragen in natürlicher Sprache In Kürze werden Kunden auf intelligente Suchfunktionen zugreifen können, die es den Nutzern ermöglichen, Kommunikationen mithilfe einfacher, natürlichsprachlicher Eingabeaufforderungen leicht zu finden und zu bewerten. Egal, ob es darum geht, Inhalte zu identifizieren, die Lesbarkeit zu analysieren, Trends zu vergleichen oder verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Nutzer können auf effiziente Weise einen Mehrwert aus historischen Inhaltsbeständen ziehen."KI steht bei unseren Kunden ganz oben auf der Agenda, und wir liefern messbare Ergebnisse", sagt Allan Christian, Senior Vice President und General Manager - Engage, bei Precisely. "Mit unserer führenden Position im Bereich der Datenintegrität ist Precisely einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, intelligentere, KI-gestützte Kundenerlebnisse zu liefern - angetrieben durch vertrauenswürdige Daten. Jede Innovation, die wir auf den Markt bringen, ist von realen Kundenbedürfnissen geprägt und ermöglicht es Unternehmen, Altsysteme zu modernisieren, Interaktionen in großem Umfang zu personalisieren und in komplexen regulatorischen Umgebungen konform zu bleiben."Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/solution/customer-engagement-solutions/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über Precisely's leistungsstarkes Portfolio an Customer Engagement Lösungen.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.