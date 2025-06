Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Flexible Integrationen bieten Auswahl, Kontrolle und Interoperabilität, um den Wert von KI-Initiativen in Unternehmen zu steigernPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute bedeutende Verbesserungen an, die die Vision des Unternehmens von einem KI-Ökosystem für Datenintegrität (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/from-ai-chaos-to-control-a-flexible-data-integrity-ecosystem/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) zur Unterstützung von KI-gesteuerten Analysen, Automatisierung und Cloud-Modernisierungsinitiativen vorantreiben. Diese Innovationen, darunter breitere Optionen für die Integration von KI-Umgebungen und eine erweiterte Unterstützung von KI-Modellen bei der Datenverwaltung, bieten Auswahl, Kontrolle und Interoperabilität auf Unternehmensebene."Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem KI nicht nur die Technologie verändert, sondern ganze Geschäftsmodelle und Marktdynamiken umgestaltet", sagt Josh Rogers, Chief Executive Officer bei Precisely. "Um diesen rasanten Wandel zu bewältigen und erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität und Agilität, um einen optimalen Nutzen aus ihren KI-Initiativen zu ziehen. Unsere Mission ist es, Kunden mit vertrauenswürdigen Daten zu versorgen, unabhängig davon, welchen KI-Technologie-Stack sie wählen. Wir bauen ein vernetztes KI-Ökosystem für Datenintegrität auf, das akkurate, konsistente und kontextbezogene Daten in großem Umfang liefert und Unternehmen die Flexibilität gibt, mit Zuversicht zu innovieren."Da Unternehmen zunehmend unterschiedliche Technologien einsetzen, die Legacy-, Cloud- und komplexe hybride Umgebungen umfassen, macht Precisely die Datenintegrität über diese Systeme hinweg skalierbar und anpassungsfähig und gibt Kunden die Flexibilität, Daten entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten zu verwalten, um ihre KI-Initiativen zu unterstützen.Flexible KI IntegrationDas KI-Ökosystem für Datenintegrität ermöglicht es Kunden, die zu ihren internen Anforderungen passenden KI-Modelle, -Tools und -Richtlinien zu nutzen und gleichzeitig die KI- und Analyseplattformen ihrer Wahl mit vertrauenswürdigen Daten zu versorgen. Die Unterstützung des Ökosystems umfasst:- "Bring-your-own-model"-Ansatz und Unterstützung für führende Large Language Models (LLMs), mit denen Unternehmen bestehende KI-Investitionen nutzen und die Einhaltung interner Sicherheitsprotokolle gewährleisten können.- Robuste KI-Governance-Funktionen, die durch intelligente, workflowgesteuerte Orchestrierung unterstützt werden. Diese Funktionen unterstützen die gemeinsame Bewertung von Modellwert und -leistung, Datendrift und Nutzungsrichtlinien, bringen funktionsübergreifende Stakeholder zusammen und schaffen eine klare Verantwortlichkeit zwischen den Teams.Interoperable DatenintegritätDer Fokus von Precisely auf Interoperabilität stellt sicher, dass vertrauenswürdige Daten nahtlos durch das gesamte KI-Ökosystem fließen - von Legacy-Systemen, wie zum Beispiel dem schwierigen Zugriff auf Daten von IBM Mainframe- und IBM i-Systemen, und Cloud-Plattformen bis hin zu KI-Modellen und Analyseanwendungen. Die wichtigsten Vorteile sind:- Enge Ökosystemintegrationen mit AWS, Confluent, Databricks, Google Cloud, IBM, Microsoft Azure, ServiceNow, Snowflake und anderen- Mehrwert in Echtzeit durch schnellere verwertbare Erkenntnisse, größere Konsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg und zuverlässigere Ergebnisse der wichtigsten KI- und Analyse-Investitionen eines Unternehmens.KI-Vision: Ausweitung des Ökosystems für UnternehmensinnovationenPrecisely investiert weiterhin in Bereiche, die sein flexibles KI-Ökosystem erweitern und den Kunden mehr Kontrolle, Intelligenz und Skalierbarkeit bieten, darunter:- Unterstützung für über 30 KI-Modelle, einschließlich AWS Bedrock, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI und mehr, sowie Integration von Vektordatenbanken- Unterstützung des Model Context Protocol (MCP)-Standards mit einem MCP-Server, der es KI-Systemen von Drittanbietern ermöglicht, mit den Daten- und Location Intelligence-APIs von Precisely zu interagieren.- Bereitstellung von Datenintegrationspipelines auf Kubernetes und Replikation auf moderne Plattformen wie Databricks.- Verwendung von KI-Agenten in Datenpipelines zur Automatisierung des Datenzugriffs und der Datenbewegung über KI-Plattformen hinweg, um die Erkenntnisse zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand für die Datenverwaltung zu minimieren.Diese Innovationen markieren das nächste Kapitel in der Entwicklung von Precisely und erweitern das Datenintegritäts-Ökosystem, um eine neue Ära der KI-gestützten Intelligenz zu unterstützen. Durch die Verschmelzung von Automatisierung und Interoperabilität hilft Precisely Unternehmen, schnellere Erkenntnisse zu gewinnen, Daten in großem Umfang zu verwalten und sichere Entscheidungen in immer komplexeren Umgebungen zu treffen.Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/from-ai-chaos-to-control-a-flexible-data-integrity-ecosystem/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über die Vision von Precisely für ein integriertes KI-Ökosystem für Datenintegrität.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5364036/Precisely_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-kundigt-ki-okosystem-fur-datenintegritat-uber-cloud--ki--und-analyseplattformen-hinweg-an-302478316.htmlPressekontakt:Emma Forrest,press@precisely.comOriginal-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/6052654