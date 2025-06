Die Pizzas werden in einer speziell angefertigten, wärmeisolierten Tasche, die in Zusammenarbeit mit Colm Dillane Fashion-Revolutionär, Künstler und Gründer von KidSuper entworfen wurde, an eine ausgewählte Anzahl glücklicher Fans geliefert

Papa Johns setzt mit der weltweiten Einführung seiner neuesten Innovation neue Maßstäbe im Bereich Pizza: die brandneue Croissant-Pizza. Die Croissant-Pizza kombiniert auf genussvolle Weise die zarte, blättrige Textur eines buttrigen Croissants mit den kräftigen Aromen der Papa Johns-Pizza und vereint damit die besseren Zutaten der Marke. Better Pizza® unser Versprechen für ein besseres Leben durch Handwerkskunst, Qualität und Innovation.

Eine Pizza, die so meisterhaft zubereitet wurde, verdient es, in einem innovativen, künstlerischen Stil geliefert zu werden. Aus diesem Grund hat sich Papa Johns mit KidSuper zusammengetan, um eine limitierte Auflage der Papa Johns x Kid Super Hot Bag zu entwerfen, die von der Handwerkskunst der Croissant-Pizza inspiriert ist.

Sie wird in neun Märkten eingeführt und erstmals in den Vereinigten Arabischen Emiraten präsentiert. Als Hommage an das klassische Gebäck bietet die Croissant-Pizza einen knusprigen, leichten und vielschichtigen Genuss dank ihrer buttrigen, geflochtenen und herrlich blättrigen Kruste. Kunden können ihre Pizza mit einer Auswahl an Belägen individuell gestalten und so einen besonders schmackhaften Genuss erleben.

Chris Lyn-Sue, Senior Vice President und Managing Director International bei Papa John's, erklärte: "Als Marke, die auf Innovation, Einzigartigkeit und Qualität basiert, lassen wir uns stets von der globalen Esskultur inspirieren und verwandeln diese Inspiration in aufregende neue Erlebnisse, die sich von anderen abheben. Wir haben umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um zu verstehen, was Verbraucher von unserer nächsten globalen Innovation erwarten. Die Croissant-Pizza erzielte in allen Märkten hohe Bewertungen."

"Wir haben auch den Aufstieg von Croissant-Mashups in der Esskultur untersucht vom "Cronut" bis zum "Crookie" und darin eine Möglichkeit erkannt, diese Innovation auf Pizza zu übertragen. Nach einem Jahr Entwicklungszeit sind wir stolz darauf, zwei beliebte Ikonen zu einem begehrenswerten, köstlichen Produkt zu vereinen, das frischen Wind und Spannung in die QSR-Kategorie bringt."

KidSuper ist bekannt für seine konzeptionellen Designs und eine unverwechselbare Bildsprache, die auf Storytelling basiert. Für die maßgeschneiderte Papa Johns-Hotbag, die exklusiv für die Croissant-Pizza entworfen wurde, hat KidSuper einen verspielten und zugleich eleganten Ansatz gewählt. Die Tasche zelebriert Kreativität und Handwerkskunst und spiegelt sowohl den handwerklichen Geist der Croissant-Pizza als auch das Bekenntnis von Papa Johns zu Qualität wider. Der gewebte Riemen der Tasche spiegelt die handgefertigte, fest geflochtene Kruste der Pizza wider, der Reißverschluss ist in einer zarten Halbmondform gebogen und die weichen Kanten imitieren die luftigen Falten des legendären Gebäcks. Die Papa Johns x KidSuper Hot Bag wird später in diesem Monat während der Paris Fashion Week Men's Spring/Summer 2026 (SS26) im Rahmen der KidSuper Show ihr offizielles Debüt feiern.

Mit der weltweiten Einführung der Croissant-Pizza wird die Papa Johns x KidSuper Hot Bag auf Laufstegen, Stränden und Ausstellungen in ausgewählten Märkten zu sehen sein. Ausgewählte Kunden an diesen Standorten, die Croissant-Pizza bestellen, erhalten ihre Lieferung möglicherweise in der exklusiven Papa Johns x KidSuper Hot Bag und wenn diese an ihrer Haustür ankommt, können sie sie behalten.

Für Colm Dillane, Designer und Gründer von KidSuper, geht die Zusammenarbeit über Mode hinaus. "KidSuper ist eine Herausforderer-Marke gegründet auf Kreativität, Risikobereitschaft und der Treue zu dem, was wir tun", erklärte er. "Papa Johns ist genauso. Dies ist nicht nur eine weitere Pizza-Einführung sie setzen neue Maßstäbe in Sachen Kreativität und Handwerkskunst. Ob Sie einen Teig backen oder einen Schnitt anzeichnen, der Prozess ist entscheidend."

Die Croissant-Pizza ist ab dem 10. Juni in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich und wird für einen begrenzten Zeitraum in teilnehmenden Märkten angeboten von Korea und China bis Chile und Peru. Für weitere Informationen oder um eine Papa Johns-Filiale in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte www.papajohns.com oder laden Sie die Papa Johns-App herunter.

Über Papa Johns

Papa John's International, Inc. (Nasdaq: PZZA) wurde 1984 mit einem Ziel gegründet: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.Papa Johns ist davon überzeugt, dass die Verwendung hochwertiger Zutaten zu einer überragenden Pizzaqualität führt. Der Originalteig besteht aus nur sechs Zutaten und ist frisch, niemals tiefgefroren. Papa Johns belegt seine Pizzen mit echtem Mozzarella-Käse, einer Pizzasauce aus sonnengereiften Tomaten, die am selben Tag vom Strauch in die Dose kommen, und Fleisch ohne Füllstoffe. Es war die erste nationale Pizza-Lieferkette, die die Entfernung von künstlichen Aromen und synthetischen Farbstoffen aus ihrem gesamten Speiseangebot ankündigte. Papa Johns hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und Louisville, Kentucky, und ist mit mehr als 6.000 Restaurants in rund 50 Ländern und Gebieten das drittgrößte Pizza-Lieferunternehmen der Welt. Für weitere Informationen über das Unternehmen oder um Pizza online zu bestellen, besuchen Sie bitte www.PapaJohns.com oder laden Sie die Papa Johns-App für iOS oder Android herunter.

Über KidSuper Studios

KidSuper wurde von Colm Dillane entwickelt. Obwohl KidSuper vor allem als Künstler und Designer bekannt ist, bevorzugt Colm Dillane, das Modelabel, alle seine kreativen Projekte unter diesem Namen zu vermarkten. KidSuper ist ein kreatives Kollektiv, das Kleidung entwirft und herstellt, malt und Kunstausstellungen veranstaltet, Musik aufnimmt und Filme sowie Musikvideos dreht alles in KidSupers Räumlichkeiten in Brooklyn.

KidSuper ist eine Plattform für Colms überschäumende Kreativität, und ihr Erfolg hat den Künstler und Designer zu einer unerwarteten Referenz in der amerikanischen Modeszene gemacht. Dillane ist fest davon überzeugt, dass Begeisterung ansteckend ist und dass man mit größtem Enthusiasmus bei allem, was man tut, die Herzen der Menschen gewinnen kann. "Wenn man klein ist, glaubt man, dass man alles erreichen kann und dass alles möglich ist man ist jung und frei. KidSuper lebt nach dieser Philosophie."

Colm Dillane/KidSuper gewann den renommierten LVMH-Preis 2021 in der Sonderkategorie "Karl Lagerfeld" sowie den CDFA/Vogue Fashion Fund 2022, wurde für den CFDA American Emerging Designer of the Year Award 2022 nominiert und im folgenden Jahr für den CFDA Menswear Designer of the Year Award 2023. Er wurde eingeladen, als Gastdesigner die Louis Vuitton Homme Herbst/Winter-Kollektion 2023 zu entwerfen, und wurde 2023 in die BoF500-Liste aufgenommen.

