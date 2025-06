Nantong, China (ots/PRNewswire) -RAINBOWCO (SZ002483), ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von High-End-Geräten, gab eine bedeutende Aktualisierung seiner Markenstrategie bekannt. Mit Wirkung vom 1. September 2025 wird die gemeinsame Marke GENMA-KALMAR unter dem Namen GENMA vereinheitlicht, was dem globalen Trend zur Marktkonsolidierung im Bereich der High-End-Ausrüstung entspricht.Diese strategische Konsolidierung zielt darauf ab, eine klarere globale Markenidentität für GENMA zu schaffen und die Synergien mit der Marke KOCH zu verstärken. Das Portfolio von RAINBOWCO umfasst drei Kernmarken:- GENMA liefert weltweit High-End-Geräte und bietet fünf Schlüssellösungen an: Hebelösungen für Werften/Materiallager/Werkstätten, Hebelösungen für die Schifffahrt und Offshore-Technik, Lösungen für den Schüttgutumschlag, Terminal-Krane und multifunktionale hocheffiziente Materialumschlaggeräte.- GENMA-KALMAR, eine gemeinsame Marke mit dem finnischen Marktführer für nachhaltigen Materialumschlag KALMAR, ist spezialisiert auf RTG, RMG und STS für globale Containerhäfen. Die Marke wird im September dieses Jahres zu GENMA übergehen.- KOCH, ein renommierter Anbieter von Lösungen für den Schüttgutumschlag mit einer 80-jährigen Tradition, wurde 2019 von RAINBOWCO übernommen. Mit der Integration der Schüttgut- und Bergbauausrüstungssparten von FLSmidth im Jahr 2023 wird KOCH zu einem umfassenden Lösungsanbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette der Schüttgutförderung abdeckt.Susan Zha, Geschäftsführerin der SGE Terminal Container Handling Solution, betonte, dass diese Markenaufwertung für den künftigen Betrieb von entscheidender Bedeutung ist. Sie erklärte: "Dieser Übergang spiegelt unser Engagement für ein besseres Management unserer Markenaktivitäten wider. Wir sind zuversichtlich, dass die Konsistenz der produkttechnischen Standards, der Lieferkettensysteme und der Service-Rahmenbedingungen uns für einen größeren Erfolg auf dem Markt positionieren."Die Neuerung folgt auf die strategische Übernahme des Schwerlastkrangeschäfts von KALMAR durch RAINBOWCO im Jahr 2022, bei der ein Kernteam integriert wurde, um die technischen Fähigkeiten und die globale operative Reichweite von GENMA-KALMAR zu stärken. Diese Initiative hat bereits zu bedeutenden Erfolgen geführt; zu den wichtigsten Erfolgen gehören 40 RTGs für Damietta und 50 RTGs für Marsa Maroc.Martin Wu, Geschäftsführer von RAINBOWCO, bekräftigte die Ausrichtung des Unternehmens auf High-End-Geräte. Er merkte an: "Bei RAINBOWCO haben wir uns der Herstellung von High-End-Geräten verschrieben, und mit der Erweiterung unserer Fertigungs- und Montagestätten wollen wir unsere Kunden weltweit besser bedienen."RAINBOWCO wurde 2003 gegründet, hat fünf Produktionsstandorte errichtet und beschäftigt weltweit über 3.600 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz für 2024 hat 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Die Marke lädt ihre weltweiten Partner ein, vom 17. bis 19. Juni 2025 an der TOC Europe 2025 teilzunehmen, wo sie an ihrem Stand GENMA SOLUTIONS_J18 die neuesten Entwicklungen präsentieren wird. Weitere Informationen: https://www.genmasolutions.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2693863/0522.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rainbowco-verbessert-die-globale-markenstrategie-und-starkt-die-fuhrungsposition-von-genma-bei-high-end-geraten-302478332.htmlPressekontakt:Ken Wang,Marketingmanager | Vertriebszentrum,MB:+86-17317684393,Email:ken.wang@rainbowco.com.cnOriginal-Content von: RAINBOWCO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179996/6052658