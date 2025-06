Investitionen zur Beschleunigung der Produktentwicklung, Personalbeschaffung und globalen Expansion

Tebi, das in Amsterdam ansässige Start-up-Unternehmen, das ein All-in-One-Finanzbetriebssystem für das Gastgewerbe entwickelt, gab heute eine Investition in Höhe von 30 Mio. EUR bekannt, die vom unabhängigen Wachstumsfonds CapitalG von Alphabet angeführt wird und an der sich auch der bestehende Investor Index Ventures beteiligt. Dies folgt auf die vor nur sechs Monaten angekündigte Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. EUR und erhöht die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 56 Mio. EUR.

Die Finanzierung spiegelt die Dynamik des Unternehmens in den Bereichen Produktinnovation, Personalbeschaffung und Expansion in neue Märkte wider. Die Investition wird das weitere Wachstum von Tebi in diesen wichtigen Schwerpunktbereichen unterstützen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 von ehemaligen technischen Mitarbeitern des niederländischen 45-Milliarden-Euro-Unternehmens Adyen gegründet, darunter der Serienunternehmer Arnout Schuijff als CEO und Rob Vonk als CTO. Tebi ist das dritte Unternehmen, das von Schuijff mitbegründet wurde, der zuvor langjähriger CTO und Mitbegründer von Adyen war.

Aki Tas, ehemaliger Head of Business Strategy and Operations bei Notion, kam im vergangenen Herbst als COO hinzu, um die Teams für Produkt, Marketing und Foundation zu leiten. Patrick Studener, ehemaliger COO bei Wolt (jetzt Teil von Doordash) und zuvor Head of European Expansion bei Uber, kam Anfang des Jahres als CCO hinzu, um die operativen Teams zu leiten.

Die Investition wird Tebi in seiner Mission unterstützen, die Betriebsabläufe von Gastgewerbebetrieben weltweit zu transformieren. Bisher mussten Unternehmen schwer zu bedienende Lösungen zusammenstellen, denen wichtige Funktionen fehlten, die Backoffice-Aufgaben langsam und manuell erledigten und die eine Bewertung der Geschäftsleistung erschwerten. Tebi überdenkt die Technologie im Gastgewerbe von Grund auf und vereint Point-of-Sale, Zahlungen, Bestandsverwaltung, ein Küchendisplay-System, Reservierungen und QR-Bestellfunktionen über eine intuitive, mobile Plattform, die auf einem Buchhaltungssystem basiert. Da Tebi rund um den Point of Sale konzipiert ist, kann es sowohl die Betriebsabläufe als auch die Finanzen komplexer Gastronomiebetriebe koordinieren. Dank KI-gestütztem Onboarding können Unternehmen schnell den Betrieb aufnehmen, während die umfassende Plattform Arbeitsabläufe vereinfacht und vereinheitlicht und wichtige Geschäftskennzahlen leicht einsehbar macht.

Händler in den Niederlanden wickeln bereits jährlich Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe über die Plattform ab. Mit dieser neuen Investition beabsichtigt Tebi, die Produktentwicklung zu beschleunigen, seine Reichweite weltweit auszubauen und sein Team zu vergrößern. Ab heute wird Tebi auch den britischen Markt bedienen und damit den Beginn einer umfassenderen globalen Expansionsstrategie markieren (britische Kunden finden Tebi unter tebi.com/gb/).

"Gastgewerbebetriebe sind das Herzstück unserer Gemeinschaften, wurden jedoch bislang von der Technologie vernachlässigt, insbesondere hier in Europa", erklärte Arnout Schuijff, Mitbegründer und CEO von Tebi. "Niemand eröffnet ein Restaurant oder ein Geschäft, weil er Papierkram und die Integration von Tools liebt; man tut es aus Leidenschaft, um Menschen zu dienen. Es ist ein Privileg, ein erstklassiges Team aufzubauen, das sich dafür einsetzt, europäischen Unternehmern mehr Zeit zu verschaffen, damit sie sich auf ihr Handwerk und ihre Kunden konzentrieren können, die ihnen am Herzen liegen."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tebi, die ein Betriebssystem für Unternehmen im Gastgewerbe entwickeln", erklärte Alex Nichols, Partner bei CapitalG. "Obwohl sich die meisten Arbeitsabläufe im Front- und Backoffice kleiner Unternehmen um Zahlungen drehen, werden drei Viertel der Zahlungen europäischer KMU nicht über Software abgewickelt. Durch die Vereinheitlichung dieser unzusammenhängenden Systeme sorgt Tebi für mehr Effizienz und Transparenz in der täglichen Arbeit von Kleinunternehmern. Arnout und sein Team vereinen fokussierte Kundenorientierung, Schnelligkeit und eine einzigartige Passung zwischen Gründer und Markt. Wir könnten uns kein besseres Team vorstellen, um diese großartige Chance zu nutzen."

"Der Wechsel von getrennten Systemen unserer früheren POS-Software, einer separaten Reservierungsplattform, Papierküchenbons und einem eigenständigen Zahlungsanbieter zu der integrierten Plattform von Tebi hat uns bei Zoldering zu einer neuen Denkweise geführt. Wir sind das Projekt so angegangen, als würden wir ganz von vorne beginnen, und haben alte Gewohnheiten über Bord geworfen, um einen nahtlosen Arbeitsablauf von der Reservierung über den Service bis hin zur Küche zu realisieren. Tebi hat nicht nur unsere alten Systeme ersetzt, sondern auch eine neue Arbeitsweise ermöglicht, indem es unsere Daten vereinheitlicht, die Kommunikation zwischen Front und Back Office optimiert und die Flexibilität bietet, Arbeitsabläufe an unsere spezifischen Anforderungen anzupassen genau das, was erforderlich ist, um die Standards eines mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants aufrechtzuerhalten", so Tomas und Job von Zoldering.

Tebi beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter und plant, bis Ende des Jahres die Mitarbeiterzahl durch Stellen in Amsterdam und London zu verdoppeln.

Tebi ist ein umfassendes Finanzbetriebssystem für unabhängige Unternehmen im Gastgewerbe. Tebi wurde im Jahr 2021 gegründet und bietet eine umfassende, mobile Lösung, die Point-of-Sale, integrierte Zahlungsabwicklung, ein Küchendisplay-System, Reservierungen, Bestandsverwaltung, QR-Bestellungen und Buchhaltung umfasst. Mit seinem einzigartigen Preismodell und seinem Engagement für den Erfolg seiner Händler ist Tebi bestrebt, Gastgewerbebetriebe weltweit zu unterstützen. Um mehr über die Einführung von Tebi in Ihrem Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.tebi.com.

Tebi stellt derzeit Mitarbeiter für alle Bereiche ein, darunter Technik, Produktmanagement und Betrieb in Amsterdam und London. Bitte besuchen Sie die Karriereseite von Tebi, um alle offenen Stellen anzuzeigen.

