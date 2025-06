Singapur (ots/PRNewswire) -Studie zeigt, dass Total Value Locked (TVL) eine schlechte Metrik für den Aufbau von Krypto-Portfolios und Investitionsentscheidungen istEine neue Studie des Tokenomics-Teams der Algorand Foundation stellt eine der am häufigsten zitierten Metriken des Kryptowährungssektors in Frage: Total Value Locked. Der Bericht liefert einige der bisher stärksten Beweise dafür, dass TVL trotz der Prominenz in Dashboards, Schlagzeilen und Investorenunterlagen keinen Einfluss auf die finanzielle Leistung eines Tokens hat.Eine kürzlich durchgeführte Analyse von über 300 Kryptowährungen (ohne Bitcoin und Stablecoins) für den Zeitraum 2023-2024 unter der Leitung von Dr. Matthew Brigida, außerordentlicher Professor für Finanzen am SUNY Polytechnic Institute und Chefökonom der Algorand Foundation, ergab keine Hinweise darauf, dass TVL die Wertentwicklung von Token vorhersagt.Das Forschungsteam erstellte wöchentliche Portfolios, in denen die Token nach TVL geordnet waren, wobei die oberen 25 % gehalten und die unteren 25 % leerverkauft wurden, um zu testen, ob Portfolios mit hohem minus niedrigem TVL Alpha generieren. Das haben sie nicht."TVL wird oft als Indikator für Glaubwürdigkeit oder potenzielle Wertsteigerung genutzt, unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass TVL als Anlagesignal versagt", so Brigida. "Selbst nach Bereinigung um bekannte Probleme wie Doppelzählungen lieferten TVL-basierte Portfolios keine abnormalen Renditen."TVL ist in den Schlagzeilen der Krypto-Medien nach wie vor weit verbreitet, kann aber laut einer Studie Investoren und Analysten in die Irre führen. Plattformen wie Messari, Artemis und Token Terminal betrachten TVL nun als sekundäre Metrik, während Blockworks REV (Real Economic Value) eingeführt hat. Community-Analysetools wie Dune und L2BEAT dezentralisieren entweder die TVL-Interpretation oder verwenden Metriken wie Total Value Secured (TVS). Nansen fügt TVL durch das Verhalten der Wallets und Smart-Money-Ströme einen Kontext hinzu, während Flipside Crypto den Wert hochwertiger Nutzender gegenüber der TVL betont.Da Kryptowährungen immer stärker in die globale Finanzwelt integriert werden, ermutigt die Algorand Foundation Plattformen, Forscher, Investoren sowie Medien, Metriken zu verwenden, welche die tatsächliche Nutzung und wirtschaftliche Nachfrage widerspiegeln. Diese Untersuchung unterstützt die Rolle von Algorand bei der Entwicklung des Kryptomarktes, indem sie akademische Strenge mit Echtzeit-Blockchain-Einblicken für datengesteuerte Innovation im Web3 verbindet.Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier.Das vollständige Whitepaper finden Sie hier.Informationen zur Algorand Foundation Algorand hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Welt zu schaffen, in der Informationen integer sind und innovative Ideen skalieren können. Die Algorand Foundation unterstützt das schnell wachsende Ökosystem von Algorand, indem sie eine erstklassige Entwicklerumgebung bereitstellt, die Schlüsselinfrastruktur unterstützt und technische Standards setzt, Entwicklern sowie Unternehmern umfassende Unterstützung bietet und den Rahmen für eine dezentrale Verwaltung schafft. Weitere Informationen finden Sie auf algorand.co.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2603760/Algorand_Logo_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-untersuchung-der-algorand-stiftung-tvl-kann-zu-leicht-zu-einem-spiel-werden-302478402.htmlPressekontakt:press@algorand.foundationOriginal-Content von: Algorand Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138902/6052662