DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Entwicklerkonferenz von Apple:

"Apple muss nicht immer Pionier sein. In der Vergangenheit ist der Konzern gut damit gefahren, neue Technologien nicht unbedingt als erste einzusetzen, aber dafür dann besonders gelungen umzusetzen. Beim Thema KI hat Apple aber gepatzt. Der gelungene Aufschlag ist nicht mal in Sicht. Apple läuft Gefahr, seine Rolle als Taktgeber der Branche zu verlieren. KI wird das Nutzerverhalten stärker verändern als der Touchscreen oder der App Store. Wer hier keine Impulse setzt, wird zum Integrator - aber nicht zum Innovator. Nicht umsonst hat Apple seinen Platz als wertvollster Konzern der Welt an der Börse verloren."/DP/jha