Trump plant massive Bitcoin-Investitionen - Bis zu 12 Milliarden Dollar im Gespräch

Donald Trump will mit seiner Holding Trump Media & Technology durch Kapitalerhöhungen Kryptowährungen kaufen. Doch der Präsident der Vereinigten Staaten könnte bald noch deutlich mehr in digitale Assets investieren als bisher vermutet. Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen.

Trumps Holding erweitert Bitcoin-Strategie massiv

Donald Trump ist mit dem Versprechen angetreten, der kryptofreundlichste Präsident in der Geschichte der USA zu werden. Dazu hat der Republikaner bereits einige Veränderungen und Derregulierungen auf den Weg gebracht, ebenso wie die Basis für die Etablierung einer strategischen Bitcoin-Reserve. Allerdings scheint der Geschäftsmann Trump auch privat gewillt zu sein, massiv in Kryptowährungen zu investieren.

Zu diesem Zweck hat seine Holding Trump Media & Technology bereits angekündigt, rund 2,3 Milliarden US-Dollar durch eine Kapitalerhöhung aufnehmen zu wollen und diese dann in Bitcoin zu investieren. Doch neuesten Berichten zufolge könnte der Kaufplan des Unternehmens noch deutlich größer sein. So hat das Unternehmen eine Registrierungserklärung (Form S-3) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) abgegeben. Laut diesem Papier will das Unternehmen bis zu 12 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf verschiedenster Wertpapiere aufnehmen.

Immer mehr Unternehmen folgen MicroStrategy-Modell

Trump Media & Technology setzt also seine Expansionsstrategie mit Blick auf den Kauf von Bitcoin und womöglich auch anderen Kryptowährungen wie Ethereum fort. Damit gibt es ein weiteres Unternehmen, das letztendlich die Strategie der MicroStrategy-Holding von CEO Michael Saylor kopiert. Denn inzwischen schießen solche Player scheinbar wie Pilze aus dem Boden.

So hat das japanische Unternehmen Metaplanet bereits einen Bestand von 8.888 Bitcoins angehäuft. Weitere Player aus Asien, Europa und den USA folgen diesem Beispiel. Kürzlich hat sogar der Spielehändler GameStop angekündigt, Bitcoin zu kaufen. Bei Tech-Giganten wie Amazon, Meta & Co. ist dies ebenfalls im Gespräch. Der Run der Unternehmen auf Bitcoin geht also immer weiter und auch US-Präsident Donald Trump spielt hier eine wichtige Rolle.

