Japans Zentralbank könnte Bitcoin-Rallye auslösen - Experte sieht Kursfeuerwerk voraus

Die japanische Zentralbank könnte laut Auffassung des Krypto-Experten Arthur Hayes jetzt für ein Kursfeuerwerk beim Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen sorgen. Das steckt konkret dahinter und dieses Kursziel sieht der Marktbeobachter jetzt als realistisch an.

Japans Notenbank-Entscheidung als Katalysator für Bitcoin

Am 16. und 17. Juni wird das nächste Treffen der japanischen Zentralbank stattfinden. Dieses dürfte weltweit viel Beachtung finden, denn das Land der aufgehenden Sonne ist nicht nur eine der wichtigsten Industrienationen, sondern auch über alle Maßen verschuldet. Regelmäßig haben darum die Entscheidungen der Notenbank für Kursausschläge an den globalen Aktien- und Kryptomärkten gesorgt.

Dies könnte auch bei diesem Treffen wieder der Fall sein, meint der Krypto-Experte Arthur Hayes. Doch laut seiner Ansicht könnten die Entscheidungen extrem bullisch für den Bitcoin sein und ein regelrechtes Kursfeuerwerk auslösen. Dazu schrieb er in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X: "Wenn die BOJ das QT verschiebt und bei ihrer Juni-Sitzung ausgewählte QE-Maßnahmen wieder aufnimmt, werden die Kurse von Risikoanlagen in die Höhe schnellen."

Quantitative Easing als Preistreiber für Kryptowährungen

Das Quantitativ Easing (hauptsächlich Anleihekäufe), das umgangssprachlich auch als Gelddrucken bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder zu steigenden Kursen bei Assets wie Gold, Aktien & Kryptowährungen geführt. Grund: Das im System neu geschaffene Geld wird häufig nicht verkonsumiert, sondern investiert. Bisher hatte die Bank of Japan übrigens angekündigt, ab August 400 Milliarden Yen pro Quartal weniger in Anleihen zu kaufen.

Dieses Programm soll am 16. Juni einer genaueren Untersuchung unterzogen werden und könnte womöglich kippen, wodurch mehr Liquidität als erwartet in das globale Finanzsystem strömt. Wenn es nach der Einschätzung von Arthur Hayes geht, dann könnte bald nicht nur die Bank of Japan für eine Kursexplosion bei den Kursen von Bitcoin & Co. sorgen. Der Experte erwartet, dass der Kurs der Mutter aller Kryptowährungen im Jahr 2028 eine Million US-Dollar erreichen wird.

Bitcoin Bull Presale bietet überproportionale Gewinnchancen

Arthur Hayes ist also extrem bullisch für den weiteren Kursverlauf beim Bitcoin. Anleger, die ebenfalls so optimistisch sind, sollten jetzt einen Blick auf das innovative Bitcoin Bull Projekt werfen, das die Möglichkeit bietet, womöglich überproportional vom Kursanstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen zu profitieren. Bitcoin Bull ist ein Memecoin, der seine Kursentwicklung durch ein einzigartiges Belohnungssystem an die Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt hat.

Bei den kurstreibenden Maßnahmen handelt es sich konkret um Token Burns oder Airdrops von echten Bitcoins. Übrigens gibt es bei Bitcoin Bull neben der Chance auf Token Burns und Airdrops noch die Möglichkeit, via Staking attraktive Rewards zu verdienen. Aktuell belaufen sich diese auf 58 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre. Angesichts dieses attraktiven Angebots ist Bitcoin Bull extrem beliebt bei Anlegern und verzeichnet deutliche Zuflüsse von Kapital.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.