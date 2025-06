FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 23.913 Punkte. Damit dürfte der Dax erstmals seit Mitte April wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen, die den kurzfristigen Trendverlauf widerspiegelt.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax bei 24.479 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht und ist nach in der Spitze fast 23 Prozent Jahresplus auf Richtungssuche. Auch leichte Kursgewinne bei US-Technologiewerten und am Morgen in Asien geben dem Dax zunächst keinen frischen Schwung.

Am frühen Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai. Vor allem die Auswirkungen der Zollpolitik der US-Regierung dürften beachtet werden./ag/zb