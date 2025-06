ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 320 auf 309 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Michael Werner sieht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse kaum noch Spielraum für steigende Markterwartungen oder eine Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nach dem guten Lauf seit August des Vorjahres inzwischen recht ausgeglichen. Pessimistisch ist Werner aber nicht und sieht weiter gute Geschäftsaussichten./rob/ag/gl



ISIN: DE0005810055

