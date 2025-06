FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 23.913 Punkte. Damit dürfte der Dax erstmals seit Mitte April wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen, die den kurzfristigen Trendverlauf widerspiegelt. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax bei 24.479 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht und ist nach in der Spitze fast 23 Prozent Jahresplus auf Richtungssuche. Auch leichte Kursgewinne bei US-Technologiewerten und am Morgen in Asien geben dem Dax zunächst keinen frischen Schwung. Am frühen Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai. Vor allem die Auswirkungen der Zollpolitik der US-Regierung dürften beachtet werden.

USA: - IM PLUS - Nach einem schwerfälligen Wochenstart haben sich die Anleger am Dienstag vorsichtig an Aktien herangewagt. China und die USA verhandelten in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Dazu gab es ermutigende Aussagen, aber eine finale Mitteilung ließ auf sich warten. Vor den am Mittwoch erwarteten Inflationsdaten waren am ehesten Technologiewerte gefragt. Während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 42.866,87 Punkte stieg, lag der marktbreite S&P 500 zum Schluss mit 0,55 Prozent im Plus bei 6.038,81 Zählern. Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,66 Prozent auf 21.941,92 Punkte. Im Tageshoch hatte er sich bis auf 39 Punkte der 22.000-Punkte-Marke genähert. Über dieser hatte der Nasdaq-Index letztmals im Februar gestanden.

ASIEN: - GEWINNE - Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben am Mittwoch an Asiens Börsen für moderate Gewinne gesorgt. Beide Seiten hätten sich auf einen Rahmen geeinigt, den Konsens umzusetzen, den die Präsidenten beider Länder in ihrem Telefonat am 5. Juni erzielt und den die Verhandlungsführer bei Gesprächen in Genf Mitte Mai erreicht hätten, sagte Chinas Unterhändler für Handelsfragen, Li Chenggang, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte zuletzt 0,9 Prozent höher und der Hongkonger Hang Seng stieg um ebenfalls und fast ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um ein halbes Prozent.



DAX 23987,56 -0,77%

XDAX 23999,18 -0,60%

EuroSTOXX 50 5415,38 -0,11%

Stoxx50 4586,47 0,04%



DJIA 42866,87 0,25%

S&P 500 6038,81 0,55%

NASDAQ 100 21941,92 0,66%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,85 -0,03% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1417 -0,08%

USD/Yen 145,06 0,13%

Euro/Yen 165,60 0,06%

°



BITCOIN:





Bitcoin 109.500 -0,72%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 66,77 -0,10 USD WTI 64,94 -0,04 USD °



