Kitzbühel (ots) -Österreichs wichtigste KI-Konferenz versammelt 450 Entscheider:innen aus Wirtschaft, Technologie und Medien - mit Top-Speakern von IBM, Google, Adobe & Co.Visionen in die Praxis bringen - genau darum geht es beim AI Summit Kitzbühel 2025.Vom 24. bis 26. Juni treffen sich internationale Top-Manager:innen, KI-Expert:innen und Entscheider:innen aus Wirtschaft, Technologie und Medien im exklusiv gebuchten 5-Sterne Grand Tirolia Hotel. Mit dabei: führende Unternehmen wie IBM, Otto Group, Lenovo, Bosch, Microsoft, Adobe, AMBER, Pfizer, IKEA, E.ON, S.Oliver, SAP, Bayer und viele mehr.Der AI Summit Kitzbühel zeigt: KI ist längst Business-Realität. Statt Buzzwords stehen Strategien, Praxiserfahrungen und echte Anwendungen im Fokus - für alle, die KI nicht nur diskutieren, sondern gestalten wollen.KI-Power-Sessions auf drei Bühnen:Ob Masterclass, Keynote oder Deep Dive - die Teilnehmer:innen stellen sich ihr Programm flexibel zusammen. Inhalte auf Deutsch und Englisch bieten für Einsteiger:innen wie Expert:innen Mehrwert - individuell kombinierbar über die Event-App.450 Plätze: Wer dabei ist, gestaltet die Zukunft. Wer nicht - liestnur darüber.Internationale Führungskräfte zeigen, wie KI in Industrie, Handel, Gesundheitswesen oder Software bereits heute wirkt. Im Fokus stehen vier hochkarätig besetzte Panel-Talks zu zentralen Themen unserer Zeit:"AI in the Workforce", "AI in Business", "AI in Marketing" und "AI in Media". Mit dabei sind Top-Führungskräfte und Expert:innen - darunter der CMO von IBM DACH, die Chief Transformation Officer von thyssenkrupp, der Chief Technologist von Adobe, der Geschäftsführer der Süddeutschen Zeitung sowie die Senior Director AI von Microsoft US.Ergänzt wird das Programm durch mehrere "Let's Talk About..."-Sessions, in denen Vertreter:innen von Unternehmen wie IKEA, SAP, S.Oliver, E.ON, Pfizer und Bayer Einblicke geben - zu Vision, Umsetzung und Governance von KI-Systemen sowie den Herausforderungen, die dabei entstehen.Networking in exklusiver AtmosphäreDer AI Summit Kitzbühel schafft Raum für echte Begegnungen - fernab von Messehallen, in persönlichem Rahmen. Die Side-Events setzen besondere Highlights:- Opening Get-Together mit spektakulärer Drohnen-Show über den Alpen- VIP-Party in Rosi's Sonnbergstuben mit kulinarischen Highlights und Musik- Closing-Event "Welcome to Tropical AIsland" auf der neuen Wellness-TerrasseZusätzlich bieten VIP-Lounge, Gourmet-Lunches und morgendliche Yoga- und Mobility-Sessions sowie E-Bike-Ausfahrten den perfekten Rahmen für Austausch und neue Impulse.Kitzbühel: Business trifft BergsommerDer AI Summit ist regional verwurzelt und wird von der Sparkasse Kitzbühel, dem Tourismusverband Kitzbühel und KitzSki unterstützt - gemeinsam setzen sie ein Zeichen für Innovation und Zukunft in den Tiroler Alpen.Kitzbühel verbindet internationale Business-Atmosphäre mit alpinem Bergsommer: Wellness,Golf und Outdoor-Erlebnisse schaffen den perfekten Rahmen für Inspiration, Networking undErholung.Kontakt: Lena Weyerhäuser: presse@stellenberg-group.comAI Summit Kitzbühel 2025Führende Fachkonferenz zu KI in Unternehmen: 3 Tage, 3 Stages, unzählige Speaker von den größten Playern der Tech-Welt.Datum: 24.06.2025, 09:00 Uhr - 26.06.2025, 20:00 UhrArt: Konferenzen und TagungenOrt: Grand Tirolia Hotel, KitzbühelEichenheim 106370 KitzbühelÖsterreichURL: https://ai-summit.at/Sei dabei am AI Summit Kitzbühel 2025 Jetzt Tickets sichern (https://ai-summit.at/tickets/)Pressekontakt:Lena WeyerhäuserDigital Project Manager AI SummitSTELLENBERG GROUP Kitzbühel Alps GmbH,Pass-Thurn-Straße 22-24, A- 6372 Oberndorf in Tirol------Sonnblickweg 1, A- 5731 Hollersbach im PinzgauAI Summit Management LLC3833 Powerline Rd, Suite 201, Fort Lauderdale, FL-33309lena.w@stellenberg-group.comOriginal-Content von: AI Summit Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179997/6052678