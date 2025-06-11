ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 11
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
22,355,035.0000
4.0222 USD
IE00BLRPQH14
10 June 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,373,519.0000
9.1880 USD
IE00BJXRZJ40
10 June 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
14,727,458.0000
5.2079 USD
IE00BLRPRR05
10 June 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.7795 USD
IE000RMSPY39
10 June 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
2,133,888.0000
4.8645 USD
IE000PY7F8J9
10 June 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
18,947,614.0000
5.5443 USD
IE000QUCVEN9
10 June 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ14)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
18,283,487.0000
6.5135 USD
IE000GA3D489
10 June 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
9,366,160.0000
8.2468 USD
IE0014A512E4
10 June 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC14)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
2,508,273.0000
4.5108 USD
IE000O5M6XO1
10 June 2025