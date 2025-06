The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2025ISIN NameLU0103754957 VITRUVIUS-JAPAN B JPY INVESTMENTXS0222383027 GLAXOSM.CAP. MTN 05/25XS1245292807 ARGENTUM NETH. 15/UND.FLRXS0207764712 BQUE F.C.MTL 04/UND. MTNJE00B3RWLF12 CHINA NEW ENERGY LS-00025US053015AE30 AUTOM. DATA PROC. 15/25US052769AD80 AUTODESK 15/25US694308HM22 PG + E CORP. 2025US197677AG24 HCA INC. 2025US811065AG61 SCRIPPS NETW.INT. 15/25FR0013183167 ILE DE FRANCE, REG. 16-25US33938EAU10 FLEX LTD. 16/25US345397A605 FORD MOTO.CR 20/25XS2189425122 AFRICA FIN.20/25 MTN REGSXS1843443513 ALTRIA GRP 19/25CH0550103060 KOREA LD+HOU 20/25US34964CAA45 FORT.BR.INO. 15/25DE000HLB09P4 LB.HESS.-THR. IS.E.0515BDE000LB1P761 LBBW STUFENZINS 18/25USG08820CH69 B.A.T. INTL FIN.15/25REGSFR0013518081 SEB SA 20/25US858119BL37 STEEL DYNAM 20/25DE000A289W85 EUGEN SCHMIT IHS 20/25XS2166217278 NETFLIX INC. 20/25 REGSUS863667BA85 STRYKER 20/25US23804LAB99 DATADOG 21/25 CVUS17275RAW25 CISCO SYSTEMS 15/25XS2153405118 IBERDR.FINA. 20/25 MTNUSU74079AT84 NETFLIX 20/25 REGSUSY4899GCB78 KOREA HYD.+NUC.PWR 15/25DE000RLP1403 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2023XS2484991844 GUOHUI INTL 22/25XS1629918415 TUERKEI 17/25 INTLXS1998799792 BARCLAYS 19/UND. FLRDE000HLB57P3 LB.HESS.THR.CARRARA06M/24XS1631414932 COTE D'IVOIRE 17/25 REGSDE000HLB49B0 LB.HESS.THR.CARRARA06D/23XS2484016642 BK OF CH. 22/25 MTNDE000HLB74Y0 LB.HESS.THR.CARRARA06G/22US458182BV36 INTER-AMER. DEV. BK 2025US740189AM73 PRECISION CASTP. 15/25XS2188681774 YONGDA INV. 20/25XS1640667116 RAIF.BK INT. 17/UND. FLRUS500631AV82 KOREA EL.PWR 22/25 144AXS2480876254 COAS.EMERALD 22/25 MTNPTCGDNOM0026 CAIXA GERAL 22/26 FLR MTNXS1245960684 GABUN 15/25 REGSXS1246732249 LBBW SMT IHS 15/25USN30707AN87 ENEL F. INTL 22/25 REGSUS00165AAH14 AMC ENTERTAINM.15/25US222213BA75 CEB 22/25 MTNUSY4907LAC64 KOREA EL.PWR 22/25 REGSXS2190134184 UNICREDIT 20/26 FLR MTNCH1130818821 AMAG LEASING 21/25US91282CEU18 USA 22/25XS2212051382 CARLSON TR. 20/25 FLRAU3FN0047544 INS.AUST.GRP 19/45 FLRFR0014003Z81 CARREFOUR B. 21/25 MTN