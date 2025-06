DJ Fünf westliche Länder verhängen Sanktionen gegen israelische Minister

Von Dov Lieber und David Luhnow

DOW JONES--Fünf westliche Länder, darunter Großbritannien und Kanada, haben eine Reihe von Sanktionen gegen zwei rechtsextreme israelische Kabinettsmitglieder verhängt, weil sie angeblich zur Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland aufriefen. Dieser Schritt verdeutlicht die wachsende Kluft zwischen Israel und einigen seiner westlichen Verbündeten.

Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, werden mit einem Einreiseverbot für Großbritannien, Kanada und Australien belegt und ihre Vermögenswerte werden eingefroren. Auch die Einreise nach Neuseeland und Norwegen wird ihnen verwehrt, wie die fünf Länder in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

"Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich haben zu extremistischer Gewalt und schwerwiegenden Verstößen gegen die palästinensischen Menschenrechte aufgerufen. Diese Handlungen sind nicht hinnehmbar. Deshalb haben wir jetzt Maßnahmen ergriffen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", erklärten sie.

Nach Ansicht mehrerer Analysten ist dies wahrscheinlich das erste Mal, dass eine westliche Regierung israelische Minister sanktioniert. "Mir ist nicht bekannt, dass irgendein westliches Land zuvor einen israelischen Minister sanktioniert hat, was zeigt, wie beispiellos dieser Schritt ist und wie groß die Wut in vielen westlichen Hauptstädten über das Vorgehen der israelischen Regierung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland ist", sagte Hugh Lovatt, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations.

Die Sanktionen konzentrierten sich zwar auf die Gewalt der Siedler im Westjordanland und die Notwendigkeit der Gründung eines palästinensischen Staates, doch werden sie in einer Zeit verhängt, in der immer mehr westliche Verbündete Israels das Vorgehen im Gazastreifen zunehmend kritisch sehen.

Sie verdeutlichen auch eine sich abzeichnende Spaltung zwischen den USA und vielen ihrer eigenen Verbündeten in Bezug auf Israel. Außenminister Marco Rubio kritisierte Großbritannien und andere für die Sanktionen und sagte, sie brächten die Bemühungen der USA um einen Waffenstillstand, die Freilassung der verbleibenden Geiseln durch die Hamas und die Beendigung des Krieges nicht voran. "Wir erinnern unsere Partner daran, nicht zu vergessen, wer der wahre Feind ist", schrieb Rubio auf X.

Am Montag bezeichnete der französische Präsident Emmanuel Macron die Blockade der humanitären Hilfe im Gazastreifen als beschämend und forderte die sofortige Wiedereröffnung der Versorgungswege. Macron wiederholte auch die Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen, als Zehntausende von Menschen in ganz Frankreich auf die Straße gingen, nachdem Israel ein Boot mit einem Dutzend Aktivisten, darunter Greta Thunberg, daran gehindert hatte, den Gazastreifen zu erreichen.

Macron hat auch europäische Länder wie Großbritannien, die Niederlande und Belgien dazu gedrängt, einen palästinensischen Staat auf einer Konferenz der Vereinten Nationen anzuerkennen, die Frankreich gemeinsam mit Saudi-Arabien nächste Woche in New York ausrichten wird.

