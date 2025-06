Berlin (ots) -Am 7. Juni 2025 feierte die reventix GmbH ihr 20-jähriges Bestehen mit einer festlichen Veranstaltung im Wintergarten Varieté in Berlin. Über 100 geladene Gäste aus der IT- und Telekommunikationsbranche, langjährige Partner, Freunde des Hauses sowie Vertreter der Presse waren mit dabei, um diesen Meilenstein gebührend zu feiern.Am Nachmittag begrüßte reventix renommierte Technologiepartner wie Gigaset, snom und Jabra, die in spannenden Vorträgen aktuelle Trends und Entwicklungen rund um IP-Telefonie und Kommunikationstechnologien präsentierten. Auch zahlreiche IT-Systemhäuser nutzten die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung.Das Abendprogramm bot kulinarische Highlights und Unterhaltung der Extraklasse: Ein exklusives Drei-Gänge-Menü wurde begleitet von Showeinlagen aus dem aktuellen Varieté-Programm "Gaga", gefolgt von Live-Musik einer Swingband, die die Gäste bis Mitternacht auf die Tanzfläche lockte.Ein besonderer Moment: Kurz nach Mitternacht überraschte das Team von reventix sowohl die anwesenden Gäste als auch die beiden Gründer mit liebevoll ausgewählten Geschenken - ein emotionaler Moment, der die langjährige Verbundenheit im Unternehmen und mit seinen Partnern unterstrich. Bastian Schern, Geschäftsführer der reventix GmbH, zeigte sich begeistert: "Es war ein sehr gelungener Abend, an dem wir unser Jubiläum gebührend gefeiert haben. Mit Überraschungsgästen und Überraschungsgeschenken habe ich wirklich nicht gerechnet - das hat mich sehr berührt und zeigt, wie besonders unser Netzwerk und unser Team sind."Mit der Feier blickt reventix auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte als innovativer und einer der ersten Anbieter für IP-Kommunikationslösungen zurück. Viele intensive Gespräche und neue Verbindungen machten den Abend zu einem rundum vollen Erfolg.Pressekontakt:Silvia TranChief Marketing & Communications OfficerE-Mail: tran@reventix.deTel.: +49.(0)30.346466.146www.reventix.deOriginal-Content von: reventix GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179993/6052703