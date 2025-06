Der ungewisse Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat den DAX am Dienstag belastet. Dieser rutschte unter die Marke von 24.000 Punkten, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Am Ende des Tages stand dennoch ein Minus von 186 Punkten (0,77%) bei 23.987 Zählern zu Buche. Andere Vorzeichen dagegen in den USA. Die US-Aktienmärkte legten im ...

