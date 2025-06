© Foto: Matthias Balk - dpa

Die Bank of America hat am Dienstag mit einem doppelten Downgrade der Renk-Aktie die gesamte europäische Verteidigungsbranche unter Druck gebracht und für teils zweistellige Kursverluste gesorgt. Am Dienstag haben Anleger erneut Gewinne bei Rüstungswerten mitgenommen - vor allem bei Renk-Aktien, die nach einer doppelten Abstufung durch die Bank of America (BofA) 15 Prozent an Wert verloren haben. Rheinmetall büßte 5,8 Prozent ein, Hensoldt über 6 Prozent. Während Renk-Titel am Mittwoch einen Erholungsversucht starten, notieren Hensoldt und Rheinmetall erneut mit roten Vorzeichen. Die Stimmung im Sektor sei derzeit "durchwachsen", erklärten Analysten der kanadischen Bank RBC. Hauptgrund sei …