SCHOTT Pharma Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Andreas Reisse und ernennt Reinhard Mayer zum neuen CFO

Der Vertrag von SCHOTT Pharma CEO Andreas Reisse wird verlängert

CFO Dr. Almuth Steinkühler verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen

Reinhard Mayer wird CFO von SCHOTT Pharma

Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat beschlossen, die Bestellung von Andreas Reisse als CEO von SCHOTT Pharma bis April 2026 zu verlängern. Damit wird sein Vertrag bis zur in der Geschäftsordnung festgelegten Altersgrenze für Vorstandsmitglieder von 65 Jahren weitergeführt. Andreas Reisse ist seit 1987 im SCHOTT Konzern tätig und leitet seit 2010 den Geschäftsbereich "Pharmaceutical Systems", der seit 2023 als SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA an der Frankfurter Börse notiert ist. "Andreas Reisse hat die Entwicklung von SCHOTT Pharma zu einem der weltweit führenden Pioniere im Bereich der pharmazeutischen Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme maßgeblich vorangetrieben. Wir freuen uns sehr, dass er SCHOTT Pharma ein weiteres Jahr führen, Innovationen vorantreiben und durch den Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens nachhaltiges Wachstum generieren wird", sagte Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA.

"Ich danke dem Aufsichtsrat für das anhaltende Vertrauen. Gemeinsam haben wir branchenführende Innovationen hervorgebracht, ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und die Gesundheit vieler Menschen nachhaltig verbessert. Auch in Zukunft haben wir uns in unserer spannenden und wachsenden Branche viel vorgenommen. Ich freue mich sehr darauf, mit dem gesamten Team von SCHOTT Pharma weiter daran zu arbeiten, diese Ziele zu erreichen", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma.

Reinhard Mayer folgt auf Dr. Almuth Steinkühler

CFO Dr. Almuth Steinkühler hatte den Aufsichtsrat darüber informiert, dass sie keine weitere Amtszeit anstrebt. Sie wird SCHOTT Pharma auf eigenen Wunsch verlassen, um sich nach Ablauf ihres aktuellen Vertrages am 31. Juli 2025 neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

"Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Almuth Steinkühler für ihren herausragenden Beitrag zum Erfolg von SCHOTT Pharma in den vergangenen Jahren. Mit ihrer Expertise und internationalen Erfahrung hat sie wesentliche Prozesse und eine Infrastruktur etabliert, die SCHOTT Pharma kapitalmarktfähig gemacht haben und hat das Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt. Als ein zentrales Gesicht von SCHOTT Pharma am Kapitalmarkt hat sie mit Professionalität und Weitsicht das Vertrauen von Investoren nachhaltig gestärkt. Mit ihrer hervorragenden Führungspersönlichkeit hat sie zudem die strategische und operative Entwicklung von SCHOTT Pharma maßgeblich geprägt, die Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt und die Kommunikation des Unternehmens auf ein neues Niveau gehoben. Wir wünschen ihr für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute, sagte Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA."

Andreas Reisse ergänzte: "Ich möchte mich persönlich sehr herzlich bei Almuth bedanken, die in den letzten Jahren eine fantastische Partnerin auf dem Wachstumsweg von SCHOTT Pharma war. Sie war maßgeblich daran beteiligt, SCHOTT Pharma zu einem erfolgreichen börsennotierten Unternehmen zu entwickeln."

Reinhard Mayer wird die Nachfolge von Dr. Almuth Steinkühler ab 1. August 2025 antreten. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur verfügt über langjährige Erfahrung in Corporate Finance, Controlling und IT, davon über 20 Jahre in CFO-Positionen. Mayer bringt vielfältige Perspektiven aus der Leitung diverser, globaler Teams in multinationalen, börsennotierten Unternehmen mit. In seiner letzten Position als CFO der in Dänemark gelisteten Nilfisk Holding A/S gestaltete Mayer die auf organisches Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie mit und verantwortete im Wesentlichen die finanzielle Konsolidierung sowie die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Zuvor war er als CFO im Vorstand bei der Hansgrohe SE tätig, sowie 15 Jahre in verschiedenen globalen Managementpositionen, zuletzt als CFO, bei der Getinge Group, einem börsennotierten Medizintechnikkonzern mit Sitz in Schweden.

"Wir freuen uns, Reinhard Mayer als Finanzvorstand von SCHOTT Pharma begrüßen zu dürfen. Reinhard Mayer ist ausgewiesener Experte im Finanzbereich, der auch Supply Chain Erfahrung im Life Science Bereich hat und eine herausragende Führungspersönlichkeit ist. In seiner Laufbahn in diversen Führungspositionen hat Reinhard Mayer die finanz-strategische Ausrichtung diverser globaler Unternehmen erfolgreich gestaltet, Prozesse digitalisiert und die Effizienz globaler Strukturen in Konzernen mit Milliardenumsatz gesteigert sowie zahlreiche M&A-Projekte erfolgreich abgeschlossen. Wir sind davon überzeugt, dass Reinhard Mayer wesentlich dazu beitragen wird, den Wachstumskurs und die Börsengeschichte von SCHOTT Pharma erfolgreich fortzusetzen" so Peter Goldschmidt weiter.

"Ich heiße Reinhard in unserem Team herzlich willkommen. Seine beeindruckende Erfahrung und seine starke Persönlichkeit haben mich davon überzeugt, dass er eine echte Bereicherung für SCHOTT Pharma sein wird. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit", sagte Andreas Reisse.

Der designierte CFO Reinhard Mayer zu seiner Bestellung: "Ich danke dem Aufsichtsrat und allen Beteiligten für das mir entgegengebrachte Vertrauen. SCHOTT Pharma weist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vor. Ich finde hier ein Unternehmen mit einer starken Equity Story, dynamischem und profitablem Wachstum, einer exzellenten technologischen Führungsposition, sowie einem hoch motivierten und engagierten Team vor. Ich freue mich sehr, künftig als Teil des Teams dazu beizutragen, diese Erfolgsgeschichte in einem der am schnellsten wachsenden Pharmamärkte fortzuschreiben."

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

