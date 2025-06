HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MTU nach einem Treffen mit Mitgliedern des Managements mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer profitiere von einer anhaltend hohen Nachfrage und könne weitere Marktanteile gewinnen, schrieb George McWhirter in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Lieferketten und die US-Zollpolitik seien überschaubare Hürden für das Unternehmen. Den nächsten Kurstreiber für die Aktie sieht der Experte im anstehenden Kapitalmarkttag./gl/ag



