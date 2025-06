Mit der Veröffentlichung der neuen Funktionen von Aera Decision Cloud wird die KI-gestützte Entscheidungsfindung für alle Benutzer verfügbar

Heute auf der AeraHUB 25 London, dem führenden Gipfeltreffen zum Thema Entscheidungsintelligenz wird Aera Technology eine bedeutende Neuerscheinung seiner branchenführenden Aera Decision Cloud vorstellen. Diese neue Version bietet eine Reihe von Agentic AI-Funktionen, die es Anwendern unabhängig von ihrer Rolle und Erfahrung ermöglichen, KI zu nutzen, um intelligentere und schnellere Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen.

Mit dieser Veröffentlichung erweitert Aera Technology die Grenzen der menschenzentrierten Entscheidungsintelligenz. Von der Frontline bis zum Backoffice können nun alle Benutzer die Leistungsfähigkeit der Agenten nutzen, um mit natürlichen Sprachaufforderungen eine Aera Skills-Entscheidungslogik aufzubauen wodurch sich Anwendungsfälle für die Entscheidungsfindung erweitern und neue Werte erschlossen werden. Ein neuer KI-gestützter Datenassistent ermöglicht das Hochladen und Kategorisieren von Daten innerhalb von Sekunden, und eine verbesserte Aera Chat-Oberfläche liefert Echtzeit-Einblicke, sodass die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Entscheidungsfindung direkt in die Hände der Benutzer gelegt wird.

"Aera Decision Cloud ist die einzige Plattform, die den gesamten Entscheidungskontext vereint indem sie strukturierte und unstrukturierte Unternehmensdaten, menschliches Fachwissen und die Schlussfolgerungsfähigkeiten großer Sprachmodelle zusammenführt", erklärte Fred Laluyaux, Mitbegründer, President und CEO von Aera Technology. "Indem wir diese fortschrittlichen Funktionen direkt in die Hände der Benutzer legen, unterstützen wir Unternehmen dabei, in einer zunehmend komplexen Welt ein neues Maß an Geschwindigkeit und Agilität zu erreichen."

Den Moment nutzen: KI für die Herausforderungen moderner Unternehmen

Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem die Geschwindigkeit und Präzision der Entscheidungsumsetzung über den Geschäftserfolg entscheiden können und Unternehmen mit anhaltendem Fachkräftemangel, Umschulungsbedarf und zunehmendem Druck konfrontiert sind, mit KI-Technologien greifbare Ergebnisse zu erzielen. Die neueste Version von Aera Technology definiert die Entscheidungsfindung neu. Indem Menschen unabhängig von ihrem technischen Fachwissen in den Mittelpunkt der Erstellung KI-gestützter Entscheidungsabläufe gestellt werden, ermöglicht Aera einen Wandel weg von der Datenanalyse hin zur Gestaltung der Entscheidungsautomatisierung und Überwachung von Maßnahmen. Dieser Wandel ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktivität und strategische Wirkung zu steigern.

Wichtigste Innovationen

Schnelle Kompetenzentwicklung : Entwickeln Sie mit integrierten KI-Agenten, die auf der Grundlage natürlicher Sprachbefehle denken und handeln, sowie integrierten Sicherheitsvorkehrungen, die Transparenz, Verantwortlichkeit und Governance gewährleisten, Aera Skills.

: Entwickeln Sie mit integrierten KI-Agenten, die auf der Grundlage natürlicher Sprachbefehle denken und handeln, sowie integrierten Sicherheitsvorkehrungen, die Transparenz, Verantwortlichkeit und Governance gewährleisten, Aera Skills. Alle Daten, alle Formate : Nutzen Sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenquellen von Transaktionssystemen bis hin zu PDF-Dateien und E-Mails -, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

: Nutzen Sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenquellen von Transaktionssystemen bis hin zu PDF-Dateien und E-Mails -, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Verbesserter Aera-Chat : Stellen Sie komplexe, datengestützte Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie präzise, umsetzbare Antworten mit direkt in den Chat integrierten Ausführungsfunktionen.

: Stellen Sie komplexe, datengestützte Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie präzise, umsetzbare Antworten mit direkt in den Chat integrierten Ausführungsfunktionen. Intelligenter Datenassistent: Laden Sie Daten in Sekundenschnelle hoch. Der Datenassistent klassifiziert die Daten automatisch und bereitet sie für die Verwendung vor es ist keine technische Schulung erforderlich.

Wichtigste Vorteile

Daten aus beliebigen Quellen verfügbar: Integriert strukturierte und unstrukturierte Daten aus Systemen, Dokumenten und E-Mails nahtlos, um komplexe Prozesse wie das Schadenmanagement, Verhandlungen im Beschaffungswesen und die Einhaltung von Verträgen zu automatisieren.

Integriert strukturierte und unstrukturierte Daten aus Systemen, Dokumenten und E-Mails nahtlos, um komplexe Prozesse wie das Schadenmanagement, Verhandlungen im Beschaffungswesen und die Einhaltung von Verträgen zu automatisieren. Vom Codieren zum Prompting : Beschleunigt die Amortisationszeit durch Definition der Entscheidungsabsicht in natürlicher Sprache. Agentic AI übernimmt das Schlussfolgern und generiert Entscheidungslogik.

: Beschleunigt die Amortisationszeit durch Definition der Entscheidungsabsicht in natürlicher Sprache. Agentic AI übernimmt das Schlussfolgern und generiert Entscheidungslogik. Autonome, skalierbare Zusammenarbeit: Kommuniziert und koordiniert zwischen Personen, Systemen und Lieferanten und automatisiert Entscheidungsprozesse, beispielsweise die Verhandlung von Auftragsänderungen.

Kommuniziert und koordiniert zwischen Personen, Systemen und Lieferanten und automatisiert Entscheidungsprozesse, beispielsweise die Verhandlung von Auftragsänderungen. Schnelle Reaktionszeit: Erkennt Entscheidungsauslöser, simuliert Alternativen und führt Maßnahmen autonom aus.

Begleiten Sie uns und erleben Sie es selbst

AeraHUB 25 London: The Decision Intelligence Summit

11. Juni 2025 The Brewery, 52 Chiswell Street, London

Über Aera Technology

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsfindung, hat mit Aera den ersten Entscheidungsintelligenz-Agenten entwickelt. Aera ist in Echtzeit verfügbar und immer aktiv. Es versteht, wie ein Unternehmen funktioniert, gibt umsetzbare Empfehlungen, prognostiziert Geschäftsergebnisse, setzt Entscheidungen in großem Umfang um und lernt aus jeder Entscheidung. Aera unterstützt das gesamte Spektrum an Entscheidungen, von operativen bis hin zu strategischen, und wird durch die Aera Decision Cloud und die komponierbaren Aera Skills angetrieben. Indem Aera weltweit führende Unternehmen in die Lage versetzt, Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren, trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigeren, intelligenteren und effizienteren Welt bei. Erfahren Sie mehr unter www.aeratechnology.com.

