© Foto: Arnulf Hettrich - picture alliance / imageBROKER

Die beiden Automobilgiganten Daimler Truck und Toyota haben wie angekündigt ihre Lastwagen-Geschäfte zusammengelegt. Das sagen Analysten zu dem neuen Branchenriesen. Nach monatelangen Verhandlungen haben beide Unternehmen am Dienstag die finale Vereinbarung zur Gründung einer börsennotierten Holdinggesellschaft getroffen, die ihren Sitz in Tokio haben wird. DTG und Toyota werden jeweils 25 Prozent der Anteile an dieser Holding halten, die künftig 100 Prozent der Anteile an Fuso und Hino besitzt. CEO der neuen Gesellschaft wird Karl Deppen. Die beiden Branchenschwergewichte wollen ein global wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das von den Synergien und Skaleneffekten in Bereichen wie …