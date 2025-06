MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma bekommt einen neuen Finanzchef. Reinhard Mayer wird die Nachfolge von Almuth Steinkühler ab dem ersten August antreten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mainz mitteilte. Mayer war zuletzt Finanzchef bei der Nilfisk Holding A/S, einem Hersteller für Reinigungsgeräte. Zuvor hatte er diese Position bei Hansgrohe, einem deutschen Hersteller für sanitäre Produkte, sowie beim schwedischen Medizintechnikkonzern Getinge Group inne. Steinkühler verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, hieß es weiter. Derweil verlängerte das Unternehmen den Vertrag mit Unternehmenschef Andreas Reisse bis April 2026, der dann die in der Geschäftsordnung festgelegte Altersgrenze für Vorstandsmitglieder von 65 Jahren erreicht./mne/mis