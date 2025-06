Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Plug & Play STREAM Serie im Fokus - attraktive Angebote bis 31. JuliEcoFlow (https://www.ecoflow.com/de?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=25_summer_sale), ein führender Anbieter tragbarer Energiespeicher und Lösungen für erneuerbare Energien, kündigt heute seine Sommeraktion an: attrativer Rabatt für Plug & Play-Balkonkraftwerke, tragbare Powerstations und Solarpanels. Die Aktion läuft vom 13. Juni bis zum 31. Juli 2025 - genau dann, wenn Deutschland laut Meteorologinnen und Meteorologen vor einem außergewöhnlich heißen Sommer steht und Unabhängigkeit bei der Energieversorgung wichtiger denn je wird.Im Mittelpunkt der Aktion steht die innovative STREAM Serie von EcoFlow - Plug & Play-Balkonkraftwerke, mit denen Haushalte in Deutschland ihre eigene Solarenergie erzeugen können - ganz ohne aufwendige Installation oder bauliche Veränderungen.Perfektes Timing für hohe Energienachfrage"Angesichts eines möglicherweise rekordverdächtig heißen Sommers suchen viele Haushalte nach intelligenten Möglichkeiten, steigende Kühlkosten zu bewältigen und gleichzeitig ihre Umweltbilanz zu verbessern", sagt Yuchen Zhao, General Manager Europe bei EcoFlow. "Unsere Sommeraktion erleichtert den Einstieg in die Energieunabhängigkeit genau dann, wenn sie am meisten gebraucht wird - und wenn Solarlösungen ihre volle Wirkung entfalten."Die zunehmende Verbreitung von Balkonkraftwerken wird zusätzlich durch gesetzliche Verbesserungen unterstützt, darunter die Änderung des § 554 BGB im Oktober 2024, die Mieterinnen und Mietern das Recht zur Installation solcher Systeme einräumt und bisherige Hürden abbaut.Angebote der STREAM Serie im ÜberblickDie Sommeraktion bietet attraktive Preisnachlässe auf die beliebte STREAM Serie von EcoFlow:- STREAM Ultra: jetzt 999 € (statt 1 099 €)- STREAM Pro: jetzt 949 € (statt 999 €)- STREAM Ultra + STREAM AC Pro Bundle: jetzt 1 649 € (statt 1 918 €)- STREAM Ultra + 2 × 400 W Solarpanel Kit: jetzt 1 049 € (statt 1 299 €) jetzt 1 049 € (statt 1 299 €)Zusätzliche Rabatte auf PowerstationsNeben Solarlösungen umfasst die Kampagne auch EcoFlows gesamte Palette tragbarer Powerstations:- DELTA 2: jetzt 649 € (statt 799 €)- DELTA 3: jetzt 749 € (statt 899 €)- RIVER 3: jetzt 199 € (statt 249 €)Energieunabhängigkeit für den Sommer sichernWährend Deutschland seine Energiewende vorantreibt und in den Sommermonaten mit möglichen Engpässen rechnet, bieten Plug & Play-Solarlösungen einen praktischen Weg zur Stärkung der eigenen Energieversorgung. Die STREAM Serie von EcoFlow ermöglicht es, leistungsstarke Haushaltsgeräte mit reiner Solarenergie zu betreiben - eine effektive Möglichkeit, Klimatisierungskosten zu senken und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.Die Systeme erfordern weder Fachkenntnisse noch feste Installationen - ideal für Mietende und Personen mit Wohneigentum, die sofort in die Solarwelt einsteigen und von den besten Bedingungen im Sommer profitieren möchten.VerfügbarkeitDie Angebote der Sommeraktion sind über verschiedene Vertriebskanäle erhältlich. Die vollständige Auswahl reduzierter Produkte ist auf der EcoFlow Website (https://de.ecoflow.com/pages/summer-sale?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=25_summer_sale) sowie bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?maas=maas_adg_E586B843C425B463C5B98AB5A6ABFD3C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&ingress=2&visitId=02572231-e4ca-4d7c-a65a-9cd7af529590) verfügbar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2707394/image_5016319_34029934.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-startet-sommeraktion--attrativer-rabatt-fur-solarlosungen--deutschland-rustet-sich-fur-rekordhitze-302478427.htmlPressekontakt:don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162370/6052777