München (ots) -Ein Familienurlaub mit schulpflichtigen Kinder ist toll, aber je nachdem, wo man hinmöchte, auch sehr teuer. Mario Hattwig hat sich mal schlau gemacht, wie man es trotzdem schaffen kann, eine bezahlbare Fernreise zu organisieren, die allen Spaß macht.Sprecher: Mit schulpflichtigen Kindern in den Hauptferienzeiten zu verreisen, kann teuer werden, muss es aber nicht, sagt die ERGO-Reiseexpertin Claudia Baudisch:O-Ton 1 (Claudia Baudisch, 27 Sek.): "Es gibt natürlich so ein paar Tipps, mit denen man auch in den ganz klassischen Ferienzeiten einen bezahlbaren Familienurlaub hinbekommt Also ich würde schon mal ganz gezielt solche Länder und Regionen suchen, die nicht so ganz die klassischen Urlaubshotspots sind. Also ich denke da zum Beispiel an Albanien oder andere Balkanländer wie Montenegro oder Bulgarien. Dort sind die Einheimischen sehr, sehr kinderfreundlich und man kann wirklich tolle Familienurlaube verbringen."Sprecher: Auch die Atlantikinsel Porto Santo und kleine griechische Inseln, wie beispielsweise Alonissos oder Skopelos, sind super gut für Familien geeignet. Aber bitte aufpassen bei bestimmten Lockangeboten:O-Ton 2 (Claudia Baudisch, 23 Sek.): "Vor allem in die nordischen Länder gibt es Billigflüge, die natürlich zum Buchen animieren. Aber vor Ort wird es dann doch recht teuer, weil man einfach sehr viel für Unterkunft und Verpflegung bezahlen muss. Umgekehrt verhält es sich bei Fernreisen, zum Beispiel nach Thailand, Sri Lanka, Vietnam oder Indonesien: Da ist der Flug sehr teuer und vor Ort kann man dann recht günstig Urlaub machen."Sprecher: Vor allem natürlich, wenn man möglichst früh bucht. Vor Antritt der Reise dann unbedingt noch beim Kinderarzt nachfragen, ob eine Impfung nötig ist - und auch checken, ob man richtig abgesichert ist, falls man im Urlaub mal krank werden sollte.O-Ton 3 (Claudia Baudisch, 30 Sek.): "Was ich definitiv empfehlen kann, ist der Abschluss einer zusätzlichen Reisekrankenversicherung. Denn dadurch werden weltweit alle anfallenden Behandlungskosten und auch im Notfall der Krankenrücktransport nach Deutschland übernommen. Was für Familien mit minderjährigen Kindern vielleicht auch sehr interessant und vor allem beruhigend ist: Sollte den Eltern im Urlaubsland irgendetwas passieren und sie krankheitsbedingt ausfallen, so werden durch diese Versicherung auch die Betreuungskosten übernommen."Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Ohne den richtigen Schutz im Gepäck sollte man mit schulpflichtigen Kindern besser nicht in Urlaub fahren. Mehr Infos dazu findet man online unter ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de.Pressekontakt:Karin Mayer | Julia Knobe | Selina KrämerWilde & Partner Communications GmbHFranziskanerstraße 1481669 München+49 (0)89 41 66 1510ergo-reiseversicherung@wilde.dewww.wilde.deOriginal-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146143/6052770