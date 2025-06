München (ots) -- Freudige Begrüßung von Bela Klentze und Beef nach Laura Lettgens Einzug- Anitas gesundheitliche Probleme machen ihr zu schaffen- Am 11. Juni 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Zwei Neue für die Sala: Schauspieler und Musiker Bela Klentze bezieht die Sala, kurz nach ihm kommt Laura Lettgen am Star-Strand an. Nicht ohne direkt für miese Laune bei Giuliana zu sorgen. Zahlreiche Regelverstöße bringen eine Bestrafung mit sich und dann sabotieren sich die Bewohner auch noch gegenseitig. Die neue Folge von "Kampf der Realitystars" läuft am 11. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Bela Klentze zieht in die Sala ein und bringt als Musiker und Schauspieler direkt neuen Gesprächsstoff mit. Bei seinen neuen Mitbewohnern stößt er sofort auf offene Ohren - auch wenn nicht alle was mit seiner Musik oder Schauspielerei anfangen können. Doch kaum ist Bela angekommen, fegt auch schon der nächste Sturm durch die Villa: Laura Lettgen, in der Reality-Welt besser bekannt als Laura Blond! Sie trifft auf ihre alte Bekannte Giuliana - und zack, der Kampf der Blondinen ist eröffnet. Auch mit Tara Tabitha kracht's bald. Zu viele schöne Frauen, zu wenig attraktive Männer - da ist der Zickenkrieg quasi vorprogrammiert.Zur Ablenkung gibt's eine wilde Bad-Taste-Party, die für Stimmung sorgen soll. Doch anstatt Jubel, Trubel, Heiterkeit heißt es bald Tränen und Gezanke, denn Can kümmert sich in Taras Augen nicht ausreichend um sie, sondern hat nur Augen für Sala-Feindin Laura. So schnell kann der Schönling nicht schauen, wie er zwischen die Fronten gerät.Kurz nach der Sause knallt's dann nochmal richtig - mit einer fetten Ansage! 119-mal kein Mikro getragen, 18-mal das Mikro ausgeschaltet, 13-mal nachts allein aufs Klo geschlichen - die Regelverstöße sind nicht mehr zu übersehen. Die Konsequenz? Hart, aber klar: Koffer weg! Alles, was bleibt, sind die Outfits am Körper. Ob Fischkostüm, Tütü oder goldene Lederhose - der Anblick bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" wird legendär.Beim Spiel "Perfect Match" heißt es: Teamwork zeigen - denken zumindest die Kandidaten. Was sie nicht wissen: Einer im Duo spielt heimlich gegen den anderen. Es geht um Safety, und plötzlich wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Tara, Martin & Co. setzen alles daran, nicht auf der Abschussliste zu landen - auch wenn die Freundschaft zum Teampartner dabei auf der Strecke bleibt.Auch dieser Schock muss erstmal verdaut werden: Anita Latifi geht's gar nicht gut. Nach einem Arztbesuch ist klar, die Rapperin muss die Sala verlassen."Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 11. Juni 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Kampf der Realitystars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6052768