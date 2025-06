FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Beim Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeugherstellers in den USA am 8. Juli dürften die Verwendung der Barmittel sowie das Programm zur Senkung der Kosten in Europa im Fokus stehen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet der Kostenfortschritte seien weitere Maßnahmen nötig, um den Profitabilitätsrückstand auf die schwedische Konkurrenz aufzuholen./gl/ajx



ISIN: DE000DTR0CK8

