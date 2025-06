Stuttgart (ots) -Das Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. veranstaltet seinen jährlichen Branchentreff DOKVILLE am 26. und 27. Juni 2025 im Hospitalhof Stuttgart. Das Schwerpunktthema lautet: "Rechtsruck Deutschland - Dokumentarische Positionen".Speaker sind Film- und Medienschaffende sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Zugesagt haben: der Publizist Michel Friedman, der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg Thomas Strobl, der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer, der ehemalige Verfassungsrichter und Ministerpräsident des Saarlandes Peter Müller sowie SWR-Intendant Kai Gniffke.Ein besonderer Auftritt verspricht die Keynote von Campino zu werden. Der Frontmann der "Toten Hosen" hat sich schon oft gegen Rechtsextremismus positioniert. Bei DOKVILLE 2025 diskutiert er mit BW-Innenminister Thomas Strobl und nimmt an einer Case Study über die Doku "Jamel - Lauter Widerstand" teil. Sie thematisiert den Widerstand gegen die Vereinnahmung des Dorfes Jamel in Mecklenburg-Vorpommern durch Neonazis.Case Studies behandeln die Dokumentarfilme "Masterplan - Das Potsdamer Treffen und seine Folgen", "World White Hate", "Soundtrack to a Coup d'État" und die Case Study "Das Nazi-Kartell" über die Machenschaften des geflüchteten NS-Verbrechers Klaus Barbie in Südamerika. Als Regisseur:innen sind Volker Heise, Martina Priessner, Marcin Wierzchowski, Dirk Laabs, Justin Webster, Julia Albrecht und der Oscar-nominierte Medienkünstler Johan Grimonprez auf dem Podium. Um Distribution, Bewerbung und Platzierung von dokumentarischen Formaten auf Digitalplattformen geht es im Panel "Streaming und Mediatheken - Herausforderungen für den Dokumentarfilm".Beim Pitch-Format "Speed-Dating" können Filmschaffende Fernsehredaktionen neue Projekte vorstellen. Außerdem gibt es einen Werkstattbesuch bei der Produktionsfirma "Böller und Brot" sowie Previews der Kinofilme "Friendly Fire" und "Die Möllner Briefe".Kooperationspartner: Film- und Mediengesellschaft Baden-Württemberg (MFG), ARTE, SWR sowie für einzelne Programmpunkte die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, die Film Commission Region Stuttgart und das ZKM Karlsruhe.Mehr Information: www.dokville.dePressekontakt:Haus des DokumentarfilmsTel.: 0711 92930900E-Mail: hdf@hdf.deOriginal-Content von: Haus des Dokumentarfilms, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178223/6052791