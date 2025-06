Die Europäische Zentralbank schlägt Alarm: Engpässe bei physischer Goldlieferung könnten erhebliche Risiken für Banken im Euro-Raum bedeuten. Eine Marktanalyse zeigt, wie ein Short-Squeeze den Goldhandel destabilisieren und das globale Finanzsystem unter Druck setzen könnte. Goldmärkte unter Stress: EZB analysiert systemische Risiken durch Terminhandel. In einem Beitrag zur aktuellen Financial Stability Review warnt die Europäische Zentralbank (EZB) eindringlich vor potenziellen Risiken am internationalen Goldmarkt. Insbesondere das zunehmende Volumen physisch ...

