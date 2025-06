Für den DAX ist es bislang das dritte starke Jahr in Folge, während deutsche Nebenwerte erst seit Jahresbeginn deutlich aufholen. Welche Aktien waren Treiber dieser Performance (und welche nicht) und wie steht es um die Bewertung? Seit Jahresbeginn haben die deutschen Aktienindizes erheblich zugelegt: Der DAX und MDAX kommen auf ein Plus von ca. 20%, während der SDAX sogar um 24% gestiegen ist. Damit gehören deutsche Aktien weltweit zu den besten Performern des Jahres. Besser abgeschnitten haben nur die Indizes aus Polen, Griechenland, Spanien, Österreich und Italien. Welches waren die Treiber der Aktienrally? Im DAX haben neun Werte, hauptsächlich Finanz-, Rüstungs- und Industriewerte, maßgeblich zur Performance beigetragen. Bemerkenswert: Kein einziges der Index-Schwergewichte SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz oder Airbus zählt dazu. Alle erzielten eine Performance niedriger als der Index, in dem sie notiert sind. ...

