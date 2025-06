Toyota feiert in China den Marktstart seines elektrischen SUV-Coupés bZ5. Der Fronttriebler ist in Verantwortung von FAW Toyota entwickelt worden und wartet unter anderem mit LFP-Akkus von BYD auf. In der Einstiegsversion rufen die Japaner für das Modell umgerechnet knapp 16.000 Euro auf. FAW Toyota will mit dem SUV-Coupé bZ5 die Mittelklasse in China aufmischen. Wie die schon länger erhältliche E-Limousine bZ3 für den chinesischen Markt, basiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...