Die GM-Premiummarke Cadillac hat offiziell den Europastart für die Performance-Variante des Lyriq verkündet. Ab Juni soll das Modell in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich bestellbar sein - zu sechsstelligen Preisen. Den Lyriq-V hatte Cadillac im Januar als erstes elektrisches Modell seiner V-Series vorgestellt. Unter diesem Label bietet die GM-Marke ihre leistungsstärksten Modelle an, ähnlich wie AMG bei Mercedes und M bei BMW. Bei der Premiere ...

