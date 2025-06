Schladming (ots) -Aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz haben der Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein beschlossen, die für den 18. Juni geplante digitale Pressekonferenz zum Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 auf Anfang Juli zu verschieben.Diese erschütternde Tat lässt sich kaum in Worte fassen. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und allen Betroffenen vor Ort.Über den neuen Termin der Pressekonferenz werden wir Sie selbstverständlich rechtzeitig mit einer weiteren Mitteilung informieren.Pressekontakt:Leutgeb EntertainmentKerstin PröllTelefon: 00436646441397Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/6052798