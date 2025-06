© Foto: Unsplash

IBM hat die nächste Stufe gezündet: Bis 2029 soll ein fehlertoleranter Quantencomputer Realität werden. Die Aktie springt auf Rekordhoch - die Konkurrenz schwankt zwischen Hype, Panik und Hoffnung. IBM hat ambitionierte Pläne für das Quantenzeitalter vorgestellt: Bis 2029 will der Tech-Konzern im neuen Quantum Data Center im US-Bundesstaat New York den weltweit ersten groß angelegten, fehlertoleranten Quantencomputer bauen. Das System mit dem Namen IBM Quantum Starling soll bis zu 20.000 Mal mehr Operationen ausführen können als heutige Quantenrechner und die Tür zu industriell nutzbaren Quantenanwendungen öffnen. "IBM erschließt die nächste Grenze im Bereich des Quantencomputings", so CEO …