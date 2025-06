Hamburg (ots) -Nach dem Scheitern seines Nachfolgers Demis Volpi hat sich Hamburgs ehemaliger Ballett-Intendant John Neumeier zur Zukunft der Compagnie geäußert. Neumeier sagte exklusiv im NDR Interview: "Ich denke, es ist gut, wenn Ruhe eintritt im Ballett." Er sei die Saison über sehr viel auf Reisen gewesen und habe daher wenig mitbekommen. "Aber ich kenne die Natur von Tänzern. Ich glaube, dass sie am liebsten arbeiten wollen. Und ich hoffe, dass sie jetzt gut arbeiten können."Eine Aussage über seinen Nachfolger vermied Neumeier in dem Gespräch. Nicht einmal den Namen Demis Volpi sprach er aus. Stattdessen sagte er zu der geplanten Interimsleitung des Hamburg Balletts aus stellvertretendem Intendanten und weiteren Führungsmitgliedern: "Ich habe das Gefühl, dass das ein höchst kompetentes Team sein wird, das das Ballett leitet. Und ich kann nur mein Bestes wünschen."Die Hamburger Kulturbehörde hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Vertrag von Ballettintendant Demis Volpi zum Ende der Saison 2025/26 aufgelöst und Volpi außerdem sofort von seinen Aufgaben freigestellt werde. Zuvor hatte es heftige Kritik der Tänzerinnen und Tänzer an ihrem Chef gegeben. Gemeinsame Recherchen von NDR Kultur, NDR 90,3 und des "Hamburg Journal" ergaben das Bild eines miserablen Arbeitsklimas im Ballett. Es war von schlechter Kommunikation, fehlender Transparenz und einer oft abschätzigen Haltung Volpis gegenüber Mitgliedern der Compagnie die Rede.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6052839