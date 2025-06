(shareribs.com) London 11.06.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten, nachdem es am Dienstag kräftig nach oben gegangen war. Die Investoren bewerten das Rahmenabkommen zwischen China und den USA. Am Dienstag kam es zu einer Annäherung zwischen China und den USA im Handelsstreit. Vertreter beider Seiten teilten mit, dass man den "Waffenstillstand" im Handelsstreit fortsetzen ...

