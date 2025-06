Shanghai (ots/PRNewswire) -Im Juni 2025 ging die SNEC Shanghai, die weltweite Leitmesse für Photovoltaik und Energiespeicher, erfolgreich zu Ende. Als technologischer Trendsetter der Branche zog die Messe weltweit führende Energieunternehmen an, die ihre Innovationen präsentierten. Fox ESS begeisterte mit einem riesigen 600 m² großen Messetand und wurde zum Highlight der Veranstaltung - dank der starken industriellen Unterstützung durch die Tsingshan Group, die zuverlässigen Lieferketten von REPT sowie hochmoderner, eigenentwickelter PV-Speicherlösungen.Deutschlands Erfolgsprodukt H3 SMART mit Batteriespeichermodulen: Europas Schlüssel zur klimaneutralen ZukunftAuf der Messe präsentierte Fox ESS mit dem H3 SMART-Wechselrichter und flexiblen Batteriespeichermodulen zielgruppenspezifische Lösungen für den europäischen Premiummarkt. Der H3 SMART-Hybrid-Wechselrichter mit einer Leistungsspanne von 5-15 kW eignet sich ideal für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen und optimiert den Eigenverbrauch. Die modularen Batterien ermöglichen flexible Kapazitätserweiterungen, während die Plug-and-Play-Installation sowohl Zeit als auch Kosten einspart. Präzise SOC-Berechnung sowie adaptive Temperatur- und Spannungsregelung garantieren eine deutlich verlängerte Batterielebensdauer.Zertifiziert: HTW-Bericht bestätigt technologische Kompetenz von Fox ESSKürzlich veröffentlichte die renommierte deutsche Universität HTW Berlin ihren Forschungsbericht "Stromspeicher-Inspektion 2025", in dem Fox ESS als eines der führenden Unternehmen genannt wird. Dies unterstreicht die internationale Anerkennung der Produktleistung und Zuverlässigkeit des Unternehmens nach höchsten Standards.Im Test überzeugte insbesondere das Heimspeichersystem von Fox ESS, bestehend aus dem H3-10.0-Smart Hybrid-Wechselrichter und der ECS2900-H6 Speicherbatterie.Bei einer Systemleistung von 10 kW erreichte das System einen bemerkenswerten SPI-Index von 94,8%, was bedeutet, dass das Energiespeichersystem von Fox ESS bei hoher Leistungsbelastung durch eine optimierte Konstruktion den Energieverlust bei der Umwandlung erheblich reduzieren kann.Von der SNEC in die ganze Welt: Grüne Energie effizienter und intelligenter machenFox ESS liefert hocheffiziente, sichere und zuverlässige dezentrale Energie- und Speicherlösungen sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an private Haushalte und gewerbliche Unternehmen. Durch den Ausbau der Produktionsstätten und verstärkte Investitionen in Forschung wird Fox ESS die Vorreiterrolle Chinas in der intelligenten Fertigung weiter ausbauen und die globale Transformation hin zu einer klimaneutralen Zukunft beschleunigen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fox-ess-glanzt-auf-der-snec-2025-innovationsstark-an-der-spitze-des-globalen-energiespeichermarkts-302477534.htmlPressekontakt:Michelle Li,michelle@fox-ess.comOriginal-Content von: Fox ESS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180000/6052866