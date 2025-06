Köln (ots) -Private Eigentümer:innen spielen eine Schlüsselrolle bei der energetischen Transformation des Gebäudebestands. Eine aktuelle, repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von toom zeigt: Die Bereitschaft zu handeln ist groß - doch bislang fehlt es an Wissen und praxistauglicher Begleitung, um dieses Potenzial flächendeckend zu heben. toom setzt genau hier an: Mit einem Netzwerk aus starken Partnern, darunter Fuchs & Eule, Otovo und hansetherm, begleitet der Baumarkt Kund:innen ganzheitlich bei der Sanierung.Der Gebäudesektor verursacht rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland - vor allem bestehende Wohngebäude bieten großes Potenzial für Energieeinsparung und Klimaschutz. Da der überwiegende Teil des Gebäudebestands in privater Hand ist, kommt privaten Eigenheimbesitzer:innen eine zentrale Rolle bei der energetischen Transformation zu. Wie präsent das Thema Energieeffizienz bereits im Alltag der Immobilieninhaber:innen ist, zeigt eine aktuelle, repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von toom: 88 Prozent der befragten Eigentümer:innen geben an, dass ihnen die Energieeffizienz ihres Hauses oder ihrer Wohnung wichtig oder sehr wichtig ist. Gleichzeitig fühlen sich nur 27 Prozent der Befragten (sehr) gut über die Fördermöglichkeiten zu energetischen Sanierungen informiert.Besonders gefragt ist daher ein Rundum-Service: 79 Prozent wünschen sich ein Angebot, das alle Leistungen aus einer Hand vereint. Wie ein solches "Alles-aus-einer-Hand"-Modell aussehen kann, zeigt toom Baumarkt mit seinem Handwerksservice: Mit Partnern wie Fuchs & Eule, Otovo und hansetherm bietet die Baumarktkette ein umfassendes Ökosystem rund um die energetische Sanierung - von der qualifizierten Energieberatung mit individuellem Sanierungsfahrplan (iSFP) und Fördermittelservice über die Installation von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen bis hin zur fachgerechten Umsetzung. Sobald der iSFP und eine Einschätzung zur Fördermöglichkeit des Sanierungsvorhabens von Fuchs & Eule vorliegt, geht es mit dem toom Handwerksservice an die Umsetzung. Faire Konditionen und eine professionelle Umsetzung sind dabei garantiert. So positioniert sich toom als Lösungsanbieter im Wachstumsfeld Gebäudeenergie und baut seine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit weiter aus."Für viele Menschen ist die energetische Sanierung ein wichtiges Anliegen - aber die Umsetzung ist oft mit Unsicherheiten verbunden. Genau hier setzen wir an", erklärt René Haßfeld, CEO von toom Baumarkt. "Unser Ziel ist es, nicht nur Produkte anzubieten, sondern konkrete Lösungen zu liefern. Gemeinsam mit starken Partnern schaffen wir ein umfassendes Angebot, das unsere Kund:innen verständlich, zuverlässig und praxisnah bei der energetischen Transformation ihres Zuhauses unterstützt."Wie sinnvoll dieser Ansatz ist, unterstreichen die weiteren Ergebnisse der Studie: Jede:r vierte Immobilienbesitzer:in plant in den kommenden Jahren konkrete Investitionen in energetische Maßnahmen. An der Spitze steht der Heizungstausch (52 Prozent), dicht gefolgt vom Einbau einer Photovoltaik-Anlage (50 Prozent). Auch Wärmedämmungsmaßnahmen (37 Prozent), Fensteraustausch (29 Prozent) und Smart-Home-Lösungen (16 Prozent) stehen auf der Agenda. Die Botschaft ist klar: Der Wille zur Veränderung ist da - was fehlt sind niederschwellige, verlässliche Unterstützungsangebote.Über die BefragungDie repräsentative Online-Befragung wurde im März 2025 von forsa im Auftrag von toom durchgeführt. Befragt wurden 1.005 Eigentümer:innen von Wohnimmobilien in Deutschland ab 18 Jahren. Ziel war es, ein aktuelles Stimmungsbild zum Thema energetische Sanierung zu erheben - insbesondere zu Informationsstand, Investitionsbereitschaft, Hürden und Unterstützungsbedarf.Weitere Infos zu den Services unter toom.de/serviceÜber toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. 